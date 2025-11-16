I Make Miniature Glass Figurines, Here Are 24 Of Them

Today I wrote this post to prove to everyone and first of all to myself that the world of glass products is immeasurable.

Having good enough skills in lampwork, every artist has an opportunity to make any idea come true.

For example, the next step in the development of my creativity is the creation of miniature figures made of glass with more skillful detailing.

You cannot even imagine how interesting it is to create something very small, fragile and complex at the same time. It is fascinating.

I want to share a few of my creations with you.

More info: Etsy

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

Patrick Penrose
