This Millinery Designer Creates The Craziest Headpieces And Hats That I’ve Ever Seen (62 Pics)

Meet Maor Zabar, a millinery/fashion designer. Maor has been making hats for over 10 years, his expertise and craftsmanship are top-tier, and his works are truly remarkable, a true specialist in the art of millinery.
Zabar’s works are inspired by daily scenery or dioramas he creates on the head as a sort of escapism in contrast to the sometimes difficult reality of life and brings magic with his naive and playful creations. The works feature a lot of food-related topics, but not only that; you can also find other creations such as flowers, politics, party-related, and other fascinators that will blow your mind.
More info: Instagram | maorzabarhats.com
#1
From the ‘Sea Creature’ series.
#2
Water lilies series – pink and red lilies.
#3
A random person in NYC with a donut tower hat.
#4
#5
Water lilies series – yellow lily on a petal.
#6
#7
Water lilies series – purple lily pod headpiece.
#8
#9
#10
Junk food headpiece.
#11
Kristina with the cabbage head piece.
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
A Lobster on the wall or a shrimp on the head?
#19
#20
#21
#22
Oreo chocolate chip umbrella – campaign for ‘Roladin’ Bakery.
#23
Doves of peace. Hat with white doves and a flower.
#24
4th of July part headpiece.
#25
Kristina serving a day in the picnic- from the ‘Naive Miniatures’ series.
#26
Maor Zabar wearing his own carnivorous plant headpiece.
#27
#28
#29
Tutty Fruity umbrella – campaign for ‘Roladin’ Bakery.
#30
#31
#32
#33
Beret with red pompom.
#34
#35
Idio Syncratic fashionista with a dessert hat in NYC.
#36
Onions and wheat, dreamy scenery.
#37
Avocado in the field, avocado fascinator.
#38
The Drag-Queen ‘Nona Chalant’ with a flower on her head.
#39
#40
#41
#42
#43
Ear swabs head piece – corona series. Modeled by Dinka Kay.
#44
#45
Drag Queen ‘Nona Chalant’ with a shrimp-like hat.
#46
Idio Syncratic fashionista with a junk food hat in NYC.
#47
#48
Danna in Denimland- from the denim series.
#49
#50
#51
#52
#53
When covid struck – mask head piece on Dinka Kay.
#54
From the ‘Sea Creatures’ series.
#55
#56
#57
Dripping in hot pink.
#58
Casual, not casual.
#59
#60
Danna in denim.
#61
#62
