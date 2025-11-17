This Millinery Designer Creates The Craziest Headpieces And Hats That I’ve Ever Seen (62 Pics)

by

Meet Maor Zabar, a millinery/fashion designer. Maor has been making hats for over 10 years, his expertise and craftsmanship are top-tier, and his works are truly remarkable, a true specialist in the art of millinery.

Zabar’s works are inspired by daily scenery or dioramas he creates on the head as a sort of escapism in contrast to the sometimes difficult reality of life and brings magic with his naive and playful creations. The works feature a lot of food-related topics, but not only that; you can also find other creations such as flowers, politics, party-related, and other fascinators that will blow your mind.

More info: Instagram | maorzabarhats.com

Meet Maor Zabar, a creative mastermind behind these beautiful headpieces and hats

#1

From the ‘Sea Creature’ series.

#2

Water lilies series – pink and red lilies.

#3

A random person in NYC with a donut tower hat.

#4

#5

Water lilies series – yellow lily on a petal.

#6

#7

Water lilies series – purple lily pod headpiece.

#8

#9

#10

Junk food headpiece.

#11

Kristina with the cabbage head piece.

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

A Lobster on the wall or a shrimp on the head?

#19

#20

#21

#22

Oreo chocolate chip umbrella – campaign for ‘Roladin’ Bakery.

#23

Doves of peace. Hat with white doves and a flower.

#24

4th of July part headpiece.

#25

Kristina serving a day in the picnic- from the ‘Naive Miniatures’ series.

#26

Maor Zabar wearing his own carnivorous plant headpiece.

#27

#28

#29

Tutty Fruity umbrella – campaign for ‘Roladin’ Bakery.

#30

#31

#32

#33

Beret with red pompom.

#34

#35

Idio Syncratic fashionista with a dessert hat in NYC.

#36

Onions and wheat, dreamy scenery.

#37

Avocado in the field, avocado fascinator.

#38

The Drag-Queen ‘Nona Chalant’ with a flower on her head.

#39

#40

#41

#42

#43

Ear swabs head piece – corona series. Modeled by Dinka Kay.

#44

#45

Drag Queen ‘Nona Chalant’ with a shrimp-like hat.

#46

Idio Syncratic fashionista with a junk food hat in NYC.

#47

#48

Danna in Denimland- from the denim series.

#49

#50

#51

#52

#53

When covid struck – mask head piece on Dinka Kay.

#54

From the ‘Sea Creatures’ series.

#55

#56

#57

Dripping in hot pink.

#58

Casual, not casual.

#59

#60

Danna in denim.

#61

#62

Patrick Penrose
