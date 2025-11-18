50 Posts About Mental Health That Are Too Real For Comfort

“There is no health without mental health,” the World Health Organization famously says. Fortunately, people are getting better at taking care of both their emotional and physical well-being, but there’s still a long way to go before we completely combat the rising numbers of mental disorders.
Instagram account The Happiness Project, run by a ‘bloke from Manchester,’ is set on helping the cause, one post at a time. It’s full of real and raw experiences from people struggling with mental health that help people not feel alone. To find them, all you have to do is scroll down.
#1
Image source: mark_mackillop
#2
Image source: thehappinessprojectuk
#3
Image source: noahmichelson
#4
Image source: viewgrowrich
#5
Image source: astoldbyLacey
#6
Image source: clhubes
#7
Image source: thehappinessprojectuk
#8
Image source: thehappinessprojectuk
#9
Image source: freakingadri
#10
Image source: kLLsMTHmusic
#11
Image source: Maddierawrk
#12
Image source: oyerooh
#13
Image source: thehappinessprojectuk
#14
Image source: thehappinessprojectuk
#15
Image source: thehappinessprojectuk
#16
Image source: limitlessmindon
#17
Image source: thehappinessprojectuk
#18
Image source: thehappinessprojectuk
#19
Image source: thehappinessprojectuk
#20
Image source: thehappinessprojectuk
#21
Image source: thehappinessprojectuk
#22
Image source: thehappinessprojectuk
#23
Image source: thehappinessprojectuk
#24
Image source: thehappinessprojectuk
#25
Image source: thehappinessprojectuk
#26
Image source: thehappinessprojectuk
#27
Image source: SwatiMaida
#28
Image source: behindyourback
#29
Image source: thehappinessprojectuk
#30
Image source: thehappinessprojectuk
#31
Image source: thehappinessprojectuk
#32
Image source: thehappinessprojectuk
#33
Image source: thehappinessprojectuk
#34
Image source: thehappinessprojectuk
#35
Image source: thehappinessprojectuk
#36
Image source: thehappinessprojectuk
#37
Image source: beingbernz
#38
Image source: thehappinessprojectuk
#39
Image source: thehappinessprojectuk
#40
Image source: iv3liz_mari3
#41
Image source: urshntl
#42
Image source: GraceFVictory
#43
Image source: thehappinessprojectuk
#44
Image source: thehappinessprojectuk
#45
Image source: thehappinessprojectuk
#46
Image source: crestieyy
#47
Image source: thehappinessprojectuk
#48
Image source: _DarkAcademia
#49
Image source: thehappinessprojectuk
#50
Image source: thehappinessprojectuk
Follow Us