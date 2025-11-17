30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

by

One major issue is that mental health problems are still considered taboo in many parts of the world. Even people living in developed countries sometimes still feel ashamed to ask for help when they’re struggling. And though the situation might be improving in parts of the world, it’s important to constantly bring the discussion about mental health into the spotlight. In any way possible. In this day and age that means even using memes!

The ‘Mental health memes’ Instagram page, @serotoninismydaddy, touches on sensitive issues in witty, relatable, and surprising ways. Remember, laughter is good for your health, so don’t feel bad if you start chuckling as you scroll down. And don’t forget to book a session with a therapist if you genuinely need one.

#1

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#2

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#3

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#4

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#5

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#6

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#7

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#8

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#9

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#10

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#11

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#12

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#13

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#14

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#15

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#16

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#17

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#18

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#19

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#20

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#21

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#22

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#23

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#24

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#25

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#26

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#27

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#28

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#29

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

#30

30 ‘Mental Health Memes’ That Even Your Therapist Might Find Funny

Image source: serotoninismydaddy

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Our 3-Year-Old Dresses Up As Famous Strong Women, And She’s Seriously Cute
3 min read
Nov, 12, 2025
There’s a Karate Kid TV Sequel: Yes, It’s True
3 min read
Aug, 7, 2017
People Who’ve Participated In TV Shows Reveal Some Hidden Secrets That Regular Viewers Don’t Know (30 Posts)
3 min read
Nov, 14, 2025
Mom Wonders If She Overreacted For Being Mad At Her Sister Who Doesn’t Use Baby Talk With Her 3-Year-Old
3 min read
Nov, 15, 2025
Hey Pandas, What Do People Say To You That You Think Is Annoying But It’s Completely Normalized? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
1 Stroke Drawings By Will Scobie
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.