Man Makes To-The-Point Videos About Common Women’s Issues, And Here Are 50 Of His Best Insights

Feminist, writer, and video content creator Mohammed Farhan is charming the internet with his simple, to-the-point, and informative TikTok videos. Not only is he addressing very important women’s issues, but he’s also showing the proper way to react to them and what to avoid doing as a man.

In short, Mohammed seems like a great incarnation of healthy, wholesome masculinity who focuses on support, empathy, and equality, instead of victim-blaming and posturing. We’ve collected some of Mohammed’s best insights below, so have a peek, and be sure to let us know what you think of them, dear Pandas.

Toxic masculinity as a whole isn’t just a fancy modern buzzword—it can lead to very real social, mental, and physical problems down the line if left unchecked and if traditional masculine values are taken to the extreme. Sexism is just the tip of the iceberg.

Mohammed shared with Bored Panda the best approach to fighting both sexism and toxic masculinity. In his opinion, a part of this fight revolves around early education, specifically with regard to how sex ed is taught.

“But more importantly, I believe, is teaching young men of their specific roles in the patriarchy and how toxic masculinity is dangerous to both themselves and those around them,” he said, calling for introspective activism. “We should also work to build a culture where men hold other men accountable for the perpetuation of rape culture we have become accustomed to. As men, a lot of us have to unlearn these damaging habits. As men, we have to play an active role if we want to see change.”

Bored Panda also had a chat about toxic and healthy masculinity with psychotherapist Silva Neves. According to Silva, toxic masculinity isn’t about behaviors “but about a general attitude perpetuated by systemic misogyny.” Read on for his full insights.

