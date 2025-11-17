Women Are Tired And Disappointed With Male Instacart Shoppers’ Incompetence, Share 35 Examples

Modern delivery services are a sort of marvel, allowing tens of thousands to get items from the comfort of their own homes. But this comes with the wildcard element of not being able to see what you get before it arrives on your doorstep.
TikToker Lowmariam shared her frustration with a male Instacart shopper who made some pretty questionable substitutions. Soon, other netizens were all sharing their own tales of weird decisions, obvious mistakes, and unhinged shoppers. So get comfortable, perhaps order some snacks, and be sure to upvote your favorite stories.
More info: TikTok
#1
Image source: lowmariam
#2
Image source: lowmariam
#3
Image source: lowmariam
#4
Image source: lowmariam
#5
Image source: lowmariam
#6
Image source: lowmariam
#7
Image source: lowmariam
#8
Image source: lowmariam
#9
Image source: lowmariam
#10
Image source: lowmariam
#11
Image source: lowmariam
#12
Image source: lowmariam
#13
Image source: lowmariam
#14
Image source: lowmariam
#15
Image source: lowmariam
#16
Image source: lowmariam
#17
Image source: lowmariam
#18
Image source: lowmariam
#19
Image source: lowmariam
#20
Image source: lowmariam
#21
Image source: lowmariam
#22
Image source: lowmariam
#23
Image source: lowmariam
#24
Image source: lowmariam
#25
Image source: lowmariam
#26
Image source: lowmariam
#27
Image source: lowmariam
#28
Image source: lowmariam
#29
Image source: lowmariam
#30
Image source: lowmariam
#31
Image source: lowmariam
#32
Image source: lowmariam
#33
Image source: lowmariam
#34
Image source: lowmariam
#35
Image source: lowmariam
Follow Us