20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Even when we’re in nature, it’s easy to forget just how full of life and beauty the surrounding world is—because most of it is too small to see! 20-year-old amateur photographer Sasi Kumar, from India, captures amazing macro shots of insects. And he does it all with a standard photo camera that’s on his smartphone.
“Photography is about the depth of feeling not the depth of field,” Kumar shared his philosophy with Bored Panda. He explained just how important patience and passion are for a photographer to have, especially when it comes to macro photography. Scroll down for our full interview with Kumar!
And when you're done with this article, check out our previous posts about macro photography here and here.
More info: Instagram
