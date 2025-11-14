20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

by

Even when we’re in nature, it’s easy to forget just how full of life and beauty the surrounding world is—because most of it is too small to see! 20-year-old amateur photographer Sasi Kumar, from India, captures amazing macro shots of insects. And he does it all with a standard photo camera that’s on his smartphone.

“Photography is about the depth of feeling not the depth of field,” Kumar shared his philosophy with Bored Panda. He explained just how important patience and passion are for a photographer to have, especially when it comes to macro photography. Scroll down for our full interview with Kumar!

Upvote your favorites of these beautiful photos taken by Kumar and let us know what you think of them in the comments below. And when you’re done with this article, check out our previous posts about macro photography here and here.

More info: Instagram

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)
20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)
20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

#1

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#2

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#3

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#4

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#5

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#6

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#7

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#8

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#9

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#10

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#11

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#12

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#13

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#14

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#15

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#16

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#17

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#18

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#19

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#20

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#21

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#22

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#23

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#24

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#25

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#26

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#27

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#28

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#29

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

#30

20-Year-Old Indian Guy Takes Incredible Macro Pics Using His Smartphone, Shows How You Could Do It Too (30 Pics)

Image source: sasikumar_ksk

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
15 Highly Offensive Doormats For Individuals Who Don’t Give A F**k!
3 min read
Nov, 12, 2025
When Does Fire Country Season 2 Premiere?
3 min read
Jan, 26, 2024
I Got Married On The Beast At King’s Island Amusement Park!
3 min read
Nov, 12, 2025
Let’s Face It: The CW Lost Boys Show Just Isn’t Gonna Happen
3 min read
May, 16, 2020
True Blood 3.06 Review “I Got A Right To Sing The Blues”
3 min read
Jul, 26, 2010
Creator Of “Ren & Stimpy” Accused Of Preying On Underage Girls Who Wanted Animation Careers
3 min read
Mar, 31, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.