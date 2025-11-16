NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

by

They say wisdom comes with age, but I think anyone who has taught children or had kids of their own knows that some people are just born with it. So in honor of all the brilliant words kids have shared with the world recently, we bring you yet another compilation of hilarious quotes from Live From Snack Time’s Instagram.

You pandas might be familiar with Live From Snack Time already, but if you’ve somehow missed all of the times we’ve covered it in the past, let me introduce you to one of the most wholesome corners of the internet. Started by NYC school teacher Alyssa Cowit and her friend from college Greg Dunbar, a digital marketing manager with Walt Disney Studios, Live From Snack Time is dedicated to providing a platform for all of the hilarious, genius and mind blowing things kids have to say.

So be sure to upvote the quotes you find particularly inspiring or relatable, and feel free to share even more sage words you’ve heard kids say before in the comments. Keep reading to also find an interview we were lucky enough to receive from Alyssa Cowit, and then if you’re interested in checking out Bored Panda’s previous articles featuring Live From Snack Time, you can find a few of them here, here and here!

More info: LiveFromSnackTime.com | Instagram | Twitter | Facebook

#1

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#2

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#3

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#4

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#5

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#6

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#7

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#8

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#9

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#10

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#11

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#12

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#13

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#14

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#15

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#16

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#17

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#18

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#19

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#20

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#21

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#22

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#23

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#24

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#25

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#26

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#27

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#28

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#29

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

#30

NYC School Teacher Shares Epic Quotes From Little Kids, And They’re Wholesome And Hilarious (30 New Pics)

Image source: livefromsnacktime

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Photographer Gets Hilariously Roasted By 32 Photoshop Experts
3 min read
Nov, 11, 2025
Young Sheldon Cast: Who Stars in The Big Bang Theory Prequel Series?
3 min read
Feb, 12, 2024
What We Know about Loki Season 2 So Far
3 min read
Jul, 18, 2021
Digital Art: Schism
3 min read
Nov, 13, 2025
Bosch
Bosch Season 1 Episode 5 Review: “Mama’s Boy”
3 min read
Mar, 4, 2015
Twins Born Holding Hands 2 Years Ago Are Now Closer Than Ever
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.