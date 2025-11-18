33 Pics Of “Liminal Spaces” That You May Find Oddly Comforting Or Oddly Creepy

If you’ve been a visitor on the internet in the last 5 years or so, you’ve likely seen at least one image of empty space that evokes seemingly unexplainable feelings of unease. Well, these pictures likely belong to the liminal spaces aesthetic, which was started by the backroom creepypasta. For one reason or another, people like looking at these kinds of images, so if you’re one of them — today’s your lucky day because we’re serving a full list of liminal space pictures. Just don’t forget to upvote the ones that you find the most intriguing!
More info: Facebook
#1
Image source: Liminal Spaces
#2
Image source: Liminal Spaces
#3
Image source: Liminal Spaces
#4
Image source: Liminal Spaces
#5
Image source: Liminal Spaces
#6
Image source: Liminal Spaces
#7
Image source: Liminal Spaces
#8
Image source: Liminal Spaces
#9
Image source: Liminal Spaces
#10
Image source: Liminal Spaces
#11
Image source: Liminal Spaces
#12
Image source: Liminal Spaces
#13
Image source: Liminal Spaces
#14
Image source: Liminal Spaces
#15
#16
Image source: Liminal Spaces
#17
Image source: Liminal Spaces
#18
Image source: Liminal Spaces
#19
Image source: Liminal Spaces
#20
Image source: Liminal Spaces
#21
Image source: Liminal Spaces
#22
Image source: Liminal Spaces
#23
Image source: Liminal Spaces
#24
Image source: Liminal Spaces
#25
Image source: Liminal Spaces
#26
Image source: Liminal Spaces
#27
Image source: Liminal Spaces
#28
Image source: Liminal Spaces
#29
Image source: Liminal Spaces
#30
Image source: Liminal Spaces
#31
Image source: Liminal Spaces
#32
Image source: Liminal Spaces
#33
Image source: Liminal Spaces
Follow Us