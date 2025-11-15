Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

by

Autism is talked about quite often, but very rarely is it portrayed in media, and even more rarely do we see it explained properly. That’s where this amazing comics creator known as AspiGurl comes in. She creates funny, quirky, and sweet comics about her life and the struggles she runs into as an autistic girl. We get to read the comics and better understand from the view of a person with the developmental disorder.

The comics are colorful and have unexpected endings. The illustrations will probably make you laugh and relate many times. It’s interesting to see the perspective of someone who sees social events, situations, and everyday life from a different perspective.

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | Etsy

#1

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#2

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#3

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#4

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#5

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#6

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#7

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#8

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#9

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#10

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#11

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#12

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#13

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#14

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#15

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#16

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#17

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#18

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#19

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#20

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#21

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#22

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#23

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#24

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#25

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#26

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#27

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#28

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#29

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#30

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#31

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#32

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#33

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#34

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#35

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#36

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#37

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#38

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#39

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#40

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#41

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#42

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#43

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#44

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#45

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#46

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#47

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#48

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#49

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

#50

Autistic Artist Illustrates Her Daily Reality In 50 Comics

Image source: aspigurl

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Why Eric Taylor Was The Best Character on Friday Night Lights
3 min read
Sep, 3, 2021
I Bring Everyday Objects To Life With My Smartphone (Part 5)
3 min read
Nov, 12, 2025
Morning Joe Hosts Tell Seth Meyers Trump is ‘Almost at the Point of No Return’
3 min read
Mar, 29, 2017
This Company Makes Custom Wooden Bed Frames With Built-In Pet Beds
3 min read
Nov, 14, 2025
Here’s What We Know About Evil Dead 4 So Far
3 min read
Jun, 26, 2021
I Collaborate With My 3-Year-Old To Create Modern Art
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.