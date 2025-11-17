Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

by

Looking for a bold way to make a statement? Look no further than these stunning knee tattoos. With tattoos, the placement looks as cool as the leg tattoo design. The knee is the perfect place for these eye-catching masterpieces.

Now, you might wonder, “Why would anyone want a tattoo on their knee?” Well, the answer is simple: because it’s knee-deep in coolness! Think about it. What’s cooler than a jaw-dropping optical illusion tattoo becoming recognizable body art while wearing shorts?

Although knee cap tattoos are edgy and cool-looking, did you know they were found on the body of Ötzi, the Tyrolean Iceman? While examining him, Don Brothwell, a Professor at the University of York, assumed that knee tattoos weren’t a status marker. It’s fascinating to learn that knee tattoos may have been used as a therapeutic remedy to ease joint pain caused by strain-induced degeneration. 

Despite this thoughtful and exciting concept, today, getting a knee cap tattoo is a great way to show off your adventurous spirit! Ready to take the plunge? Let these unique knee tattoo ideas inspire you. 

108 Unique Knee Tattoo Ideas

Are you still here? If yes, suppose you want to get one and are now looking for unique knee tattoo ideas that embark on a new adventure of self-expression. Knee tattoos are pretty bold and make a statement due to their visibility and eye-catching placement. 

Let’s take a look at a wide range of knee tattoo designs, from vibrant and contrasting colors to delicate aesthetics and bold outlines. Whether you’re interested in traditional knee tattoos or more contemporary designs — the possibilities are endless.

Beyond the inspiring array of designs, we will explore lucky symbols and answer questions such as if knee tattoos hurt, how much they typically cost, and how they may fade over time. So, if you’re ready to dive into the world of knee tattoos and unleash your creativity, we are eager to have you join us!

#1 Bees Knees Tattoo

“By Hansom Jeff at Urge Tattoo in Victoria, BC.”

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: nnea-shark

#2 Henri Matisse, Dance Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: _dziabola_

#3 Knee Bandaids Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: ryu.inkz

#4 Knee Filler Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: annkeevallik

#5 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: lolapokes

#6 Bunny Knee Wraps Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: daniturkeysammie

#7 Flower Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: noomitattoo

#8 Eye Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: mckenna_sdt

#9 Knee Peony Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: asj.tattoos

#10 Cat Crab Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: ok.hee_tt

#11 Clouds Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: am0ngstrangers

#12 Leg Sleeve Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: wolfoutwest

#13 Animal Crossing Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: darciekaportattoo

#14 Angels Eye Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: zinabelltattoo

#15 Castle Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: lia_jasink

#16 Bouquet Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: nina.kasiri

#17 Little Fish Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: revchriss

#18 Leaves Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: tattoo.mariah

#19 Knees Done By Adrian Hing At Forest Creek Tattoo, Melbourne, Australia

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: schoolgirltrainwreck

#20 Puffy Fish Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: PorscheUberAlles

#21 Bunny Knee Wraps Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: daniturkeysammie

#22 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: kiwa_jip

#23 Fish Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: inkofgordo

#24 Flowers Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: linneapastel

#25 Brass Heart Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: gemmavarela.tat

#26 Deer Kne Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: alexrowntreetattoo

#27 Ladybug Knee Wrap Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: daniturkeysammie

#28 Shattered Knees Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: lewwiswells

#29 Peony Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: ToastyBwoi

#30 Bird Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: bocharov._.dima

#31 Flower Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: SlicerNiceru

#32 Leaves Knee Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: sondy.tat

#33 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: djauld

#34 Jelly Fish Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: georgia.porkchop

#35 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: boc_ink

#36 Kitsune Mask Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: loickmori

#37 Mushrooms Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: witchofthewesttattoo

#38 Hello Kitty Web Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: bel.tattooinks

#39 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: pfohlmanatattoos

#40 Flower Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: klptattoo

#41 Peony Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Twolegging

#42 Little Dragon Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: bocharov._.dima

#43 Freehand Knee Callisattva Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: HappyEnding89

#44 Moth Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: reddit.com

#45 Flowers Knee Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: humblebeetattoo

#46 Runes Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Ok-Pumpkin-646

#47 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: rippinwizard

#48 Tigers Knee Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: kavos_ink

#49 The Fire Cat Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: ok.hee_tt

#50 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: lunatatto08Перевірено

#51 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: straydogsocietyПеревірено

#52 Plant Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: flynn_cooper_

#53 Broken Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: tattoo_dagi

#54 Knees Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Galacta

#55 Knee-Rex Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Alkalinex

#56 Bee Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: astrocash83

#57 The Bee’s Knees Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: selfieplath

#58 Bees Knees Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: reddit.com

#59 Devil Head Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Legacy0904

#60 Toads Knee Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Spirited_Dependent71

#61 Shin Tiger And Panther Knee Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: izzitotheburrito

#62 Bat Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Isaacw1

#63 Bee Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Commercial_Pin1909

#64 Arrow Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: OKComputer334

#65 Plant Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: 7744666

#66 Mandala Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: weesteve901

#67 Gyarados Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: thegreenisgrasser-

#68 Bee Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: whatisgrammar

#69 Chrysanthemum Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: whoop_c_daisy

#70 Gyarados Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Ktulu253

#71 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: heyzeus93

#72 Bee Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: oscarzr

#73 The Dancing Kitties Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: tattoos_by_littleone

#74 Side Of The Knee Banger Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: literal-rubbish

#75 Knee Cap Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: ImakeNoodles

#76 Arrow Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: dimonqui

#77 Dagger Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: asidebside

#78 Beholder Oni Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: smithan1213

#79 Knee Mandala Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: emd62897

#80 Shark Knee Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: aaronestattoo

#81 Combination Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: patrykhilton

#82 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: bgxgrim

#83 Broken Glass Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: rox_tattooartist

#84 Spider Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: bertpg44

#85 Spider Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: morganite.tattoos

#86 Dark Calligraphy Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: level.ninetynine

#87 Moth Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: louddoodle

#88 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: hemrone

#89 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: thedevilsrosetattoo

#90 Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: restraint_release

#91 Mandala Knee Tattoo Details

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: 6rilink

#92 Spider Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: reddit.com

#93 Peony Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: thisismangoes

#94 Master Ball Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: hollyasevenx

#95 Crescent Moon Knee Wraps Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: daniturkeysammie

#96 Peony Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: B3xbury

#97 Dragon Wings Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: annaxinks

#98 Frog On The Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Oldbastardstattoo

#99 Peony Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: RagingBone69

#100 Rose Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: music919

#101 Grizzly Bear Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: flyfishinjax

#102 Tiger Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: MarathonSprinter

#103 First Tattoo, Skull Around Knee By Vinny From Undrgrnd In San Francisco, CA

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: HeroGothamDsrvs

#104 Skull Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: violetbird7420

#105 Years Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: sondy.tat

#106 Knee Roses Tattoos

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: Phoenix336

#107 Scorpion Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: aylartattoo

#108 Octopus Knee Tattoo

Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Image source: kayleighjadetattoo

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Brooklyn Nine-Nine
Brooklyn Nine-Nine Season 2 Episode 19 Review: “Sabotage”
3 min read
Mar, 16, 2015
I Try To Add Daily Objects In My Still Life Photography
3 min read
Nov, 12, 2025
The Horror of Victory — Stranger Things Season One Review
3 min read
Jul, 30, 2016
40 Embarrassing Moments People Didn’t Know Who They Were Talking To And Made A Fool Of Themselves
3 min read
Nov, 15, 2025
I Use Fineliners And A Sprinkle Of Imagination To Create These Detailed Drawings
3 min read
Nov, 13, 2025
The Sandman
What We Know about Netflix’s “The Sandman” Series So Far
3 min read
Nov, 26, 2019
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.