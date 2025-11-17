Knee Tattoos: Make A Statement With These 108 Tattoo Designs

Looking for a bold way to make a statement? Look no further than these stunning knee tattoos. With tattoos, the placement looks as cool as the leg tattoo design. The knee is the perfect place for these eye-catching masterpieces.
Now, you might wonder, “Why would anyone want a tattoo on their knee?” Well, the answer is simple: because it’s knee-deep in coolness! Think about it. What’s cooler than a jaw-dropping optical illusion tattoo becoming recognizable body art while wearing shorts?
Although knee cap tattoos are edgy and cool-looking, did you know they were found on the body of Ötzi, the Tyrolean Iceman? While examining him, Don Brothwell, a Professor at the University of York, assumed that knee tattoos weren’t a status marker. It’s fascinating to learn that knee tattoos may have been used as a therapeutic remedy to ease joint pain caused by strain-induced degeneration.
Despite this thoughtful and exciting concept, today, getting a knee cap tattoo is a great way to show off your adventurous spirit! Ready to take the plunge? Let these unique knee tattoo ideas inspire you.
108 Unique Knee Tattoo Ideas
Are you still here? If yes, suppose you want to get one and are now looking for unique knee tattoo ideas that embark on a new adventure of self-expression. Knee tattoos are pretty bold and make a statement due to their visibility and eye-catching placement.
Let’s take a look at a wide range of knee tattoo designs, from vibrant and contrasting colors to delicate aesthetics and bold outlines. Whether you’re interested in traditional knee tattoos or more contemporary designs — the possibilities are endless.
Beyond the inspiring array of designs, we will explore lucky symbols and answer questions such as if knee tattoos hurt, how much they typically cost, and how they may fade over time. So, if you’re ready to dive into the world of knee tattoos and unleash your creativity, we are eager to have you join us!
#1 Bees Knees Tattoo
“By Hansom Jeff at Urge Tattoo in Victoria, BC.”
Image source: nnea-shark
#2 Henri Matisse, Dance Knee Tattoo
Image source: _dziabola_
#3 Knee Bandaids Tattoo
Image source: ryu.inkz
#4 Knee Filler Tattoo
Image source: annkeevallik
#5 Knee Tattoo
Image source: lolapokes
#6 Bunny Knee Wraps Tattoos
Image source: daniturkeysammie
#7 Flower Knee Tattoo
Image source: noomitattoo
#8 Eye Knee Tattoo
Image source: mckenna_sdt
#9 Knee Peony Tattoo
Image source: asj.tattoos
#10 Cat Crab Knee Tattoo
Image source: ok.hee_tt
#11 Clouds Knee Tattoo
Image source: am0ngstrangers
#12 Leg Sleeve Tattoos
Image source: wolfoutwest
#13 Animal Crossing Knee Tattoo
Image source: darciekaportattoo
#14 Angels Eye Knee Tattoo
Image source: zinabelltattoo
#15 Castle Knee Tattoo
Image source: lia_jasink
#16 Bouquet Knee Tattoo
Image source: nina.kasiri
#17 Little Fish Tattoo
Image source: revchriss
#18 Leaves Tattoo
Image source: tattoo.mariah
#19 Knees Done By Adrian Hing At Forest Creek Tattoo, Melbourne, Australia
Image source: schoolgirltrainwreck
#20 Puffy Fish Knee Tattoo
Image source: PorscheUberAlles
#21 Bunny Knee Wraps Tattoo
Image source: daniturkeysammie
#22 Knee Tattoo
Image source: kiwa_jip
#23 Fish Knee Tattoo
Image source: inkofgordo
#24 Flowers Knee Tattoo
Image source: linneapastel
#25 Brass Heart Knee Tattoo
Image source: gemmavarela.tat
#26 Deer Kne Tattoo
Image source: alexrowntreetattoo
#27 Ladybug Knee Wrap Tattoo
Image source: daniturkeysammie
#28 Shattered Knees Tattoos
Image source: lewwiswells
#29 Peony Knee Tattoo
Image source: ToastyBwoi
#30 Bird Knee Tattoo
Image source: bocharov._.dima
#31 Flower Knee Tattoo
Image source: SlicerNiceru
#32 Leaves Knee Tattoos
Image source: sondy.tat
#33 Knee Tattoo
Image source: djauld
#34 Jelly Fish Knee Tattoo
Image source: georgia.porkchop
#35 Knee Tattoo
Image source: boc_ink
#36 Kitsune Mask Knee Tattoo
Image source: loickmori
#37 Mushrooms Knee Tattoo
Image source: witchofthewesttattoo
#38 Hello Kitty Web Knee Tattoo
Image source: bel.tattooinks
#39 Knee Tattoo
Image source: pfohlmanatattoos
#40 Flower Knee Tattoo
Image source: klptattoo
#41 Peony Knee Tattoo
Image source: Twolegging
#42 Little Dragon Knee Tattoo
Image source: bocharov._.dima
#43 Freehand Knee Callisattva Tattoo
Image source: HappyEnding89
#44 Moth Knee Tattoo
Image source: reddit.com
#45 Flowers Knee Tattoos
Image source: humblebeetattoo
#46 Runes Knee Tattoo
Image source: Ok-Pumpkin-646
#47 Knee Tattoo
Image source: rippinwizard
#48 Tigers Knee Tattoos
Image source: kavos_ink
#49 The Fire Cat Knee Tattoo
Image source: ok.hee_tt
#50 Knee Tattoo
Image source: lunatatto08Перевірено
#51 Knee Tattoo
Image source: straydogsocietyПеревірено
#52 Plant Knee Tattoo
Image source: flynn_cooper_
#53 Broken Knee Tattoo
Image source: tattoo_dagi
#54 Knees Tattoos
Image source: Galacta
#55 Knee-Rex Knee Tattoo
Image source: Alkalinex
#56 Bee Knee Tattoo
Image source: astrocash83
#57 The Bee’s Knees Tattoo
Image source: selfieplath
#58 Bees Knees Tattoos
Image source: reddit.com
#59 Devil Head Knee Tattoo
Image source: Legacy0904
#60 Toads Knee Tattoos
Image source: Spirited_Dependent71
#61 Shin Tiger And Panther Knee Tattoos
Image source: izzitotheburrito
#62 Bat Knee Tattoo
Image source: Isaacw1
#63 Bee Knee Tattoo
Image source: Commercial_Pin1909
#64 Arrow Knee Tattoo
Image source: OKComputer334
#65 Plant Knee Tattoo
Image source: 7744666
#66 Mandala Knee Tattoo
Image source: weesteve901
#67 Gyarados Knee Tattoo
Image source: thegreenisgrasser-
#68 Bee Knee Tattoo
Image source: whatisgrammar
#69 Chrysanthemum Knee Tattoo
Image source: whoop_c_daisy
#70 Gyarados Knee Tattoo
Image source: Ktulu253
#71 Knee Tattoo
Image source: heyzeus93
#72 Bee Knee Tattoo
Image source: oscarzr
#73 The Dancing Kitties Knee Tattoo
Image source: tattoos_by_littleone
#74 Side Of The Knee Banger Tattoo
Image source: literal-rubbish
#75 Knee Cap Tattoo
Image source: ImakeNoodles
#76 Arrow Knee Tattoo
Image source: dimonqui
#77 Dagger Knee Tattoo
Image source: asidebside
#78 Beholder Oni Knee Tattoo
Image source: smithan1213
#79 Knee Mandala Tattoo
Image source: emd62897
#80 Shark Knee Tattoos
Image source: aaronestattoo
#81 Combination Knee Tattoo
Image source: patrykhilton
#82 Knee Tattoo
Image source: bgxgrim
#83 Broken Glass Knee Tattoo
Image source: rox_tattooartist
#84 Spider Knee Tattoo
Image source: bertpg44
#85 Spider Knee Tattoo
Image source: morganite.tattoos
#86 Dark Calligraphy Knee Tattoo
Image source: level.ninetynine
#87 Moth Knee Tattoo
Image source: louddoodle
#88 Knee Tattoo
Image source: hemrone
#89 Knee Tattoo
Image source: thedevilsrosetattoo
#90 Knee Tattoo
Image source: restraint_release
#91 Mandala Knee Tattoo Details
Image source: 6rilink
#92 Spider Knee Tattoo
Image source: reddit.com
#93 Peony Knee Tattoo
Image source: thisismangoes
#94 Master Ball Knee Tattoo
Image source: hollyasevenx
#95 Crescent Moon Knee Wraps Tattoo
Image source: daniturkeysammie
#96 Peony Knee Tattoo
Image source: B3xbury
#97 Dragon Wings Knee Tattoo
Image source: annaxinks
#98 Frog On The Knee Tattoo
Image source: Oldbastardstattoo
#99 Peony Knee Tattoo
Image source: RagingBone69
#100 Rose Knee Tattoo
Image source: music919
#101 Grizzly Bear Knee Tattoo
Image source: flyfishinjax
#102 Tiger Knee Tattoo
Image source: MarathonSprinter
#103 First Tattoo, Skull Around Knee By Vinny From Undrgrnd In San Francisco, CA
Image source: HeroGothamDsrvs
#104 Skull Knee Tattoo
Image source: violetbird7420
#105 Years Knee Tattoo
Image source: sondy.tat
#106 Knee Roses Tattoos
Image source: Phoenix336
#107 Scorpion Knee Tattoo
Image source: aylartattoo
#108 Octopus Knee Tattoo
Image source: kayleighjadetattoo
