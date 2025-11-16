30 “Then And Now” Pics Of Adorable Kittens Turning Into Majestic Cats, As Shared On This “Cat Grows” Group

by

Kittens on the internet are always welcome, some might say. Their cuteness is contagious and heartwarming; nevertheless, it takes a short time for a kitten to become a grown and developed cat, and they are just as adorable!

In a vk.com community called “Cat grows,” cat owners share pictures of their loved ones when they were only babies, compared to more recently, showing how much they grew in such a short period of time. These before and after photographs highlight their character development and it is fun to see how they turned out to be.

More info: vk.com

#1

Image source: kotrastet

#2

Image source: kotrastet

#3

Image source: kotrastet

#4

Image source: kotrastet

#5

Image source: kotrastet

#6

Image source: kotrastet

#7

Image source: kotrastet

#8

Image source: kotrastet

#9

Image source: kotrastet

#10

Image source: kotrastet

#11

Image source: kotrastet

#12

Image source: kotrastet

#13

Image source: kotrastet

#14

Image source: kotrastet

#15

Image source: kotrastet

#16

Image source: kotrastet

#17

Image source: kotrastet

#18

Image source: kotrastet

#19

Image source: kotrastet

#20

Image source: kotrastet

#21

Image source: kotrastet

#22

Image source: kotrastet

#23

Image source: kotrastet

#24

Image source: kotrastet

#25

Image source: kotrastet

#26

Image source: kotrastet

#27

Image source: kotrastet

#28

Image source: kotrastet

#29

Image source: kotrastet

#30

Image source: kotrastet

Patrick Penrose
Patrick Penrose
