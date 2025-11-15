Balloon Art: This Artist Recreates Popular Characters In An Unusual Way (69 Pics)

Balloons have existed since prehistory. Of course, they looked and were made from different materials back then. The purpose of balloons has also changed. Before, people tried to fill various things with air as a sacrifice to the gods. Today, probably the first thought that comes to mind when imagining balloons is light floating objects for kids to enjoy.
Not only children love to play with balloons. These fun and colorful rubber sacks became a hobby for one Japanese artist named Ryo Kajiyama. He mastered the art of balloon twisting and now transforms popular cartoon and movie characters into inflatable sculptures! Who knows, maybe they’re also a sacrifice for these pop culture icons.
More info: Instagram | balloonnaart.tumblr.com
#1 Grandpa Carl
#2 Sailor Moon
#3 Aladdin, Jasmine And Genie
#4 Puss In Boots
#5 Sonic The Hedgehog
#6 Minions
#7 Stitch
#8 Marilyn Monroe
#9 Kanao Tsuyuri
#10 Jack Skellington
#11 Batman
#12 Eve And Wall-E
#13 It
#14 Kyojuro Rengoku
#15 Frozen
#16 Yubaba
#17 Padmé Amidala And Baby Yoda
#18 Naruto Uzumaki
#19 Super Mario
#20 Jack Sparrow
#21 Donald Duck
#22 Smurf
#23 Nezuko Kamado
#24 Winnie-The-Pooh
#25 Princess Peach
#26 Popeye
#27 Mr. Potato Head
#28 Spider-Man
#29 Hector Coco
#30 Transformer Bumblebee
#31 Goofy
#32 Hatsune Miku
#33 Snow White And The Seven Dwarfs
#34 The Wizard Of Oz
#35 Rapunzel
#36 Mickey Mouse
#37 Mitsuri Kanroji
#38 Monkey D. Luffy
#39 Songoku
#40 Jojo’s Bizarre Adventure
#41 Ulquiorra Cifer
#42 The Little Mermaid
#43 Darth Maul
#44 Woody And Buzz Lightyear
#45 Minnie Mouse
#46 Majin Buu
#47 Katsuki
#48 Ken Kaneki
#49 Akaza
#50 Sakonji Urokodaki
#51 Kung Fu Panda
#52 Piccolo
#53 The Incredibles
#54 James P. Sullivan
#55 Superman
#56 Frieza And Krillin
#57 Vincent Valentine
#58 Asuka Langley Sohryu
#59 Himiko Toga
#60 Rikku
#61 Douma
#62 Boa Hancock
#63 The Mask
#64 Symboli Rudolf
#65 Aerith Gainsborough And Red Xiii
#66 Sangoku
#67 Bloodhound
#68 Nelliel
#69 Torneko
