Balloon Art: This Artist Recreates Popular Characters In An Unusual Way (69 Pics)

by

Balloons have existed since prehistory. Of course, they looked and were made from different materials back then. The purpose of balloons has also changed. Before, people tried to fill various things with air as a sacrifice to the gods. Today, probably the first thought that comes to mind when imagining balloons is light floating objects for kids to enjoy. 

Not only children love to play with balloons. These fun and colorful rubber sacks became a hobby for one Japanese artist named Ryo Kajiyama. He mastered the art of balloon twisting and now transforms popular cartoon and movie characters into inflatable sculptures! Who knows, maybe they’re also a sacrifice for these pop culture icons.

More info: Instagram | balloonnaart.tumblr.com

#1 Grandpa Carl

Image source: balloonnaart

#2 Sailor Moon

Image source: balloonnaart

#3 Aladdin, Jasmine And Genie

Image source: balloonnaart

#4 Puss In Boots

Image source: balloonnaart

#5 Sonic The Hedgehog

Image source: balloonnaart

#6 Minions

Image source: balloonnaart

#7 Stitch

Image source: balloonnaart

#8 Marilyn Monroe

Image source: balloonnaart

#9 Kanao Tsuyuri

Image source: balloonnaart

#10 Jack Skellington

Image source: balloonnaart

#11 Batman

Image source: balloonnaart

#12 Eve And Wall-E

Image source: balloonnaart

#13 It

Image source: balloonnaart

#14 Kyojuro Rengoku

Image source: balloonnaart

#15 Frozen

Image source: balloonnaart

#16 Yubaba

Image source: balloonnaart

#17 Padmé Amidala And Baby Yoda

Image source: balloonnaart

#18 Naruto Uzumaki

Image source: balloonnaart

#19 Super Mario

Image source: balloonnaart

#20 Jack Sparrow

Image source: balloonnaart

#21 Donald Duck

Image source: balloonnaart

#22 Smurf

Image source: balloonnaart

#23 Nezuko Kamado

Image source: balloonnaart

#24 Winnie-The-Pooh

Image source: balloonnaart

#25 Princess Peach

Image source: balloonnaart

#26 Popeye

Image source: balloonnaart

#27 Mr. Potato Head

Image source: balloonnaart

#28 Spider-Man

Image source: balloonnaart

#29 Hector Coco

Image source: balloonnaart

#30 Transformer Bumblebee

Image source: balloonnaart

#31 Goofy

Image source: balloonnaart

#32 Hatsune Miku

Image source: balloonnaart

#33 Snow White And The Seven Dwarfs

Image source: balloonnaart

#34 The Wizard Of Oz

Image source: balloonnaart

#35 Rapunzel

Image source: balloonnaart

#36 Mickey Mouse

Image source: balloonnaart

#37 Mitsuri Kanroji

Image source: balloonnaart

#38 Monkey D. Luffy

Image source: balloonnaart

#39 Songoku

Image source: balloonnaart

#40 Jojo’s Bizarre Adventure

Image source: balloonnaart

#41 Ulquiorra Cifer

Image source: balloonnaart

#42 The Little Mermaid

Image source: balloonnaart

#43 Darth Maul

Image source: balloonnaart

#44 Woody And Buzz Lightyear

Image source: balloonnaart

#45 Minnie Mouse

Image source: balloonnaart

#46 Majin Buu

Image source: balloonnaart

#47 Katsuki

Image source: balloonnaart

#48 Ken Kaneki

Image source: balloonnaart

#49 Akaza

Image source: balloonnaart

#50 Sakonji Urokodaki

Image source: balloonnaart

#51 Kung Fu Panda

Image source: balloonnaart

#52 Piccolo

Image source: balloonnaart

#53 The Incredibles

Image source: balloonnaart

#54 James P. Sullivan

Image source: balloonnaart

#55 Superman

Image source: balloonnaart

#56 Frieza And Krillin

Image source: balloonnaart

#57 Vincent Valentine

Image source: balloonnaart

#58 Asuka Langley Sohryu

Image source: balloonnaart

#59 Himiko Toga

Image source: balloonnaart

#60 Rikku

Image source: balloonnaart

#61 Douma

Image source: balloonnaart

#62 Boa Hancock

Image source: balloonnaart

#63 The Mask

Image source: balloonnaart

#64 Symboli Rudolf

Image source: balloonnaart

#65 Aerith Gainsborough And Red Xiii

Image source: balloonnaart

#66 Sangoku

Image source: balloonnaart

#67 Bloodhound

Image source: balloonnaart

#68 Nelliel

Image source: balloonnaart

#69 Torneko

Image source: balloonnaart

