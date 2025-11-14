Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

She’s been “stealing your man since 1928,” has her own beauty collection at Sephora, 3 million followers on Instagram, and Rihanna and Miley Cyrus are her fans. Meet Helen Ruth Elam van Winkle, also known as Baddie Winkle – a 95-year-old Southerner Instagram icon who became an internet sensation back in 2014.
Before rising to fame, she led a pretty normal life in Waco, Kentucky. She had a small 6-acre farm, took care of her great-grandkids, kept her garden nice, and went to church every Sunday. Then, one day, her great-granddaughter snapped a picture of Grandma Helen in a pair of cut-off shorts and a tie-dye t-shirt. With some help from the same great-granddaughter, she set up her Instagram account on which she posted the picture. “I’m a bad b**ch; always been a rebel,” Helen, who uses the username Baddie Winkle, says. “So we decided ‘bad’ — ‘baddie.’ And then my last name was van Winkle, so we put the Winkle on.” Baddie Winkle’s first post quickly went viral, and the number of her followers grew steadily over time.
Baddie Winkle took social media by storm with her bright, eccentric, and eclectic outfits and ‘zero f**ks given’ attitude. While her sense of style might not be everyone’s cup of tea, we can surely all agree on one thing – the confidence of this woman is inspiring. So scroll down below to see some of the most-liked posts from Baddie Winkle, and vote for the ones that you like the most!
