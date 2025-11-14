Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

by

She’s been “stealing your man since 1928,” has her own beauty collection at Sephora, 3 million followers on Instagram, and Rihanna and Miley Cyrus are her fans. Meet Helen Ruth Elam van Winkle, also known as Baddie Winkle – a 95-year-old Southerner Instagram icon who became an internet sensation back in 2014.

Before rising to fame, she led a pretty normal life in Waco, Kentucky. She had a small 6-acre farm, took care of her great-grandkids, kept her garden nice, and went to church every Sunday. Then, one day, her great-granddaughter snapped a picture of Grandma Helen in a pair of cut-off shorts and a tie-dye t-shirt. With some help from the same great-granddaughter, she set up her Instagram account on which she posted the picture. “I’m a bad b**ch; always been a rebel,” Helen, who uses the username Baddie Winkle, says. “So we decided ‘bad’ — ‘baddie.’ And then my last name was van Winkle, so we put the Winkle on.” Baddie Winkle’s first post quickly went viral, and the number of her followers grew steadily over time.

Baddie Winkle took social media by storm with her bright, eccentric, and eclectic outfits and ‘zero f**ks given’ attitude. While her sense of style might not be everyone’s cup of tea, we can surely all agree on one thing – the confidence of this woman is inspiring. So scroll down below to see some of the most-liked posts from Baddie Winkle, and vote for the ones that you like the most!

#1

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#2

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#3

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#4

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#5

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#6

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#7

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#8

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#9

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#10

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#11

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#12

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#13

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#14

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#15

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#16

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#17

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#18

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#19

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#20

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#21

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#22

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#23

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#24

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#25

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#26

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#27

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#28

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#29

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

#30

Meet Baddie Winkle, A True Style Icon At 95

Image source: baddiewinkle

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Spelling Bee Hints, Answers For 06-September-2025
3 min read
Sep, 5, 2025
40 Celebrities That Could Afford Anything But Choose Not To Overspend
3 min read
Aug, 21, 2025
10 More Cities That Would Work for a Real Housewives Show
3 min read
Apr, 11, 2019
5 Comics About Girlhood Quirks
3 min read
Nov, 12, 2025
Gamers Are Getting Upset Over ‘Forced Diversity’, But This “Straight White Dude” Shuts Them Down In A Viral Twitter Thread
3 min read
Nov, 13, 2025
Meteorologist Hilariously Loses It During Graphics Glitch
3 min read
Jul, 16, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.