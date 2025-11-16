‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

by

If you could settle anywhere in the world, where would you go? A loft in a busy city? A secluded cabin in the woods? Or a stone house near the ocean? It’s an interesting thought experiment that can reveal quite a bit of interesting things about you. Ones you may not have known yourself.

The Instagram account ‘Somewhere I Would Like To Live’ has everything you need for this fun little test. It regularly shares pictures of distinct places from all around the globe and has a little bit of everything, so no matter what your lifestyle looks like, you should find a dwelling among their content that you’re drawn to.

Continue scrolling to check out the images, and for more, fire up our first publication on ‘Somewhere I Would Like To Live.’

More info: Instagram

#1

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#2

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#3

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#4

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#5

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#6

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#7

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#8

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#9

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#10

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#11

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#12

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#13

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#14

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#15

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#16

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#17

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#18

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#19

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#20

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#21

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#22

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#23

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#24

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#25

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#26

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#27

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#28

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#29

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#30

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#31

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#32

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#33

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#34

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#35

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#36

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#37

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#38

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

#39

‘Somewhere I Would Like To Live’: 38 Awesome Places And Homes Around The World That Actually Exist (New Pics)

Image source: somewhereiwouldliketolive

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
1970s Series “Kung Fu” is Getting a Female Lead Sequel By Greg Berlanti
3 min read
Oct, 5, 2017
Fashion Illustrator Designs Spontaneous Dresses Using Paint And Water Drops
3 min read
Nov, 11, 2025
Five Insights After Watching “And Just Like That… The Documentary”
3 min read
Mar, 1, 2022
Hey Pandas, What Is A Song That You Love, But Don’t Hear All That Much Anymore? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
29 Funny Comics By Polish Artist Verauko
3 min read
Nov, 12, 2025
That Time When Ali G Interviewed Donald Trump
3 min read
May, 18, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.