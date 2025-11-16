Artist Perfectly Captures The Essence Of A Loving Family (30 Illustrations)

For most of us, the family is associated with a safe haven where people can rely on each other and share not only happy but also gloomy moments together. Naturally, every home has its highs and lows. But even in the darkest moments, family members care about one another.
Jordi Lafebre is an illustrator who perfectly captured the tenderness and warmth that is felt when having a loving family. His works portray bright and pure moments shared in close surroundings that you might find relatable. These illustrations have definitely filled our hearts with warmth, what about you?
More info: Instagram | jordilafebre.format.com | Facebook | twitter.com
