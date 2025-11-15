My 14 Minimal Illustrations With Cats And Monstera Plants

We all know that growing indoor plants like Monstera can bring one a feeling of calm, comfort, and peace. One could say it’s the same as how having a feline friend can also help to relieve stress, relax, and unwind too. Therefore, I decided to create a series of illustrations putting both elements together, hoping to double up the soothing effect.

Hopefully it works!

#1

Image source: ilovedoodle

#2

Image source: ilovedoodle

#3

Image source: ilovedoodle

#4

Image source: ilovedoodle

#5

Image source: ilovedoodle

#6

Image source: ilovedoodle

#7

Image source: ilovedoodle

#8

Image source: ilovedoodle

#9

Image source: ilovedoodle

#10

Image source: ilovedoodle

#11

Image source: ilovedoodle

#12

Image source: ilovedoodle

#13

Image source: ilovedoodle

#14

Image source: ilovedoodle

