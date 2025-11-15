My 14 Minimal Illustrations With Cats And Monstera Plants

We all know that growing indoor plants like Monstera can bring one a feeling of calm, comfort, and peace. One could say it’s the same as how having a feline friend can also help to relieve stress, relax, and unwind too. Therefore, I decided to create a series of illustrations putting both elements together, hoping to double up the soothing effect.
Hopefully it works!
If you’re interested, you can find my previous posts here, here, here, here, here , and here.
More info: Etsy | Instagram | ilovedoodle.com | Facebook
#1
Image source: ilovedoodle
#2
Image source: ilovedoodle
#3
Image source: ilovedoodle
#4
Image source: ilovedoodle
#5
Image source: ilovedoodle
#6
Image source: ilovedoodle
#7
Image source: ilovedoodle
#8
Image source: ilovedoodle
#9
Image source: ilovedoodle
#10
Image source: ilovedoodle
#11
Image source: ilovedoodle
#12
Image source: ilovedoodle
#13
Image source: ilovedoodle
#14
Image source: ilovedoodle
Follow Us