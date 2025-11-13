I Make Jewelry Out Of Little Pieces Of Sky

by

For as long as I can remember, I’ve loved swirling paint together and watching the colors develop, especially when painting the sky. Recently, I’ve been reconnecting to the joy that comes from painting the sky (See my post “The Sky Within“) Now, I am finding new ways to display the beauty of the heavens.

Here you will see my most recent collection of jewelry, Bracelets, Earrings, Pendants and Key chains, made with the tiniest circles of the sky. Each piece is hand painted with love and care.

As always, I hope that you enjoy my creations and that their beauty can help you connect to your “Sky Within”.

More info: Instagram | Etsy.com | Loonsongtraditions.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

Patrick Penrose
