I Created Autumn Leaf-Inspired And Minimalist Cat Art

Here are my art pieces, including leaf pressing and minimalist cat art.
More info: anitayanwong.com
#1 Autumn Leaf Cat Art
#2 Autumn Leaf 5
#3 Autumn Leaf Cat Art Collection By Asian American Artist Anita Yan Wong
#4 Artist Desk
#5 Autumn Leaf 3
#6 Autumn Leaf
#7 Autumn Leaf 2
#8 Autumn Leaf 6
#9 Leaf Pressing With Ink
#10 Leaf Pressed Onto Watercolor Paper
#11 Pressed Flowers Collected By The Artist Ready To Be Used In Her Paintings
#12 Minimalist Cat With Pressed Leaf
#13 Autumn Leaf 1
#14 Lifting The Leaf From The Paper To Leave A Mark
#15 Autumn Leaf 4
#16 Artist Table With Ink And Autumn Leave
