I Created Autumn Leaf-Inspired And Minimalist Cat Art

by

Here are my art pieces, including leaf pressing and minimalist cat art.

More info: anitayanwong.com

#1 Autumn Leaf Cat Art

#2 Autumn Leaf 5

#3 Autumn Leaf Cat Art Collection By Asian American Artist Anita Yan Wong

#4 Artist Desk

#5 Autumn Leaf 3

#6 Autumn Leaf

#7 Autumn Leaf 2

#8 Autumn Leaf 6

#9 Leaf Pressing With Ink

#10 Leaf Pressed Onto Watercolor Paper

#11 Pressed Flowers Collected By The Artist Ready To Be Used In Her Paintings

#12 Minimalist Cat With Pressed Leaf

#13 Autumn Leaf 1

#14 Lifting The Leaf From The Paper To Leave A Mark

#15 Autumn Leaf 4

#16 Artist Table With Ink And Autumn Leave

