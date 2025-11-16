40 Clever And Witty One-Panel Comics By New Yorker Cartoonist, Sofia Warren

Let us present to you Sofia Warren, a talented cartoonist, writer and animator from the United States! She’s been a cartoonist for The New Yorker since 2017 and has also contributed to MoMA magazine, Narrative Magazine, and Catapult, to name a few. Her illustrations catch attention with beautiful drawings as well as clever and witty remarks that one might find weirdly relatable.
Here’s how the artist introduces herself: “I was raised in the woods of Rhode Island by a pack of wolves/pair of sculptors. In 1999, I climbed up a tree with a stack of Calvin and Hobbes anthologies. Ten years later, I got hungry, climbed down, studied film and psychology at Wesleyan University, and moved to New York. I’m still hungry. Do you have any snacks?” Well, Sofia surely has a lot of snacks for you to nibble on, our Pandas! Scroll down to satisfy your hunger!
More info: Instagram | sofiawarren.com
