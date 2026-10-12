30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

by

Some cartoonists focus on one particular subject, while others find inspiration in just about anything. Dave Coverly, the artist behind Speed Bump, definitely belongs to the second group.

For more than 30 years, he’s been turning everyday situations, relationships, animals, technology, and all kinds of ridiculous scenarios into clever single-panel comics. First launched in 1994, Speed Bump has since appeared in hundreds of newspapers and websites, and his latest comics show that he still has plenty of unexpected ideas up his sleeve.

Animals, especially dogs, have always been a big part of Coverly’s work. He’s drawn thousands of them over the years, and they’re also the stars of his upcoming book, My Support Dog Ate My Comfort Food, which is scheduled for release on October 20.

Scroll down to check out his latest comics and see which ones make you laugh!

More info: Instagram | speedbump.com

#1

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

#2

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#3

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#4

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#5

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#6

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#7

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#8

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#9

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#10

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#11

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#12

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#13

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#14

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#15

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#16

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#17

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#18

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#19

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#20

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#21

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#22

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#23

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#24

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#25

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#26

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#27

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#28

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#29

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

#30

30 Clever ‘Speed Bump’ Comics That Poke Fun At People And Daily Life (New Pics)

Image source: speedbumpcomic

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
NYT Strands Hints And Answers For 26-February-2026
3 min read
Feb, 26, 2026
Buy It For Life: 40 Durable Products That Deliver No Matter How Old They Are (New Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
My Photographs Of Las Catrinas At The Mexico City
3 min read
Nov, 11, 2025
Swedish Artist Is ‘Vandalizing’ Streets With His Stunning Pixel Art (New Pics)
3 min read
Nov, 13, 2025
“He Told Me I Should Grow Up”: Man Returns His Future Wife’s Dream Wedding Dress Unbeknownst To Her Because It “Was Wasting Money”
3 min read
Nov, 16, 2025
Amy Heckerling: Bio And Career Highlights
3 min read
May, 10, 2026