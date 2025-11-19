20 Hilariously Relatable Comics By Norwegian Artist Jens K. Styve

Jens K. Styve is a Norwegian cartoonist and writer known for his distinct style and sharp humor. His comic strip Dunce follows a pointy hat-wearing man—who looks a lot like Styve himself—navigating daily life with his son, dog, and a cast of oddball characters. The stories are often funny, sometimes weird, and always honest.

Dunce has been published in newspapers and magazines, gaining a loyal following in Norway and beyond. The strip mixes everyday struggles with absurd twists, making it both relatable and unexpected. Styve’s work has a raw, personal feel, like he’s sketching thoughts straight from his head onto the page.

More info: Instagram | jensk.net | Facebook | patreon.com

#1

Image source: jenskstyve

#2

Image source: jenskstyve

#3

Image source: jenskstyve

#4

Image source: jenskstyve

#5

Image source: jenskstyve

#6

Image source: jenskstyve

#7

Image source: jenskstyve

#8

Image source: jenskstyve

#9

Image source: jenskstyve

#10

Image source: jenskstyve

#11

Image source: jenskstyve

#12

Image source: jenskstyve

#13

Image source: jenskstyve

#14

Image source: jenskstyve

#15

Image source: jenskstyve

#16

Image source: jenskstyve

#17

Image source: jenskstyve

#18

Image source: jenskstyve

#19

Image source: jenskstyve

#20

Image source: jenskstyve

