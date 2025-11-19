20 Hilariously Relatable Comics By Norwegian Artist Jens K. Styve

Jens K. Styve is a Norwegian cartoonist and writer known for his distinct style and sharp humor. His comic strip Dunce follows a pointy hat-wearing man—who looks a lot like Styve himself—navigating daily life with his son, dog, and a cast of oddball characters. The stories are often funny, sometimes weird, and always honest.
Dunce has been published in newspapers and magazines, gaining a loyal following in Norway and beyond. The strip mixes everyday struggles with absurd twists, making it both relatable and unexpected. Styve’s work has a raw, personal feel, like he’s sketching thoughts straight from his head onto the page.
More info: Instagram | jensk.net | Facebook | patreon.com
#1
Image source: jenskstyve
#2
Image source: jenskstyve
#3
Image source: jenskstyve
#4
Image source: jenskstyve
#5
Image source: jenskstyve
#6
Image source: jenskstyve
#7
Image source: jenskstyve
#8
Image source: jenskstyve
#9
Image source: jenskstyve
#10
Image source: jenskstyve
#11
Image source: jenskstyve
#12
Image source: jenskstyve
#13
Image source: jenskstyve
#14
Image source: jenskstyve
#15
Image source: jenskstyve
#16
Image source: jenskstyve
#17
Image source: jenskstyve
#18
Image source: jenskstyve
#19
Image source: jenskstyve
#20
Image source: jenskstyve
Follow Us