40 Hilarious Comics You Might Find Relatable By Kevin McShane

There are certain artists we’re always eager to introduce to you, dear pandas, and Kevin McShane is definitely one of them! We’re thrilled to share his comic series with you, and we’re confident you’re in for a great time and plenty of laughs.

According to the artist’s website, McShane has been creating his comic strips for over 30 years, but his talents extend far beyond cartoons. His diverse skill set includes roles such as creative executive, producer, illustrator, designer, animator, photographer, podcaster, and more! Kevin’s comic series features a variety of relatable situations, likely drawn from his own life experiences.

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | youtube.com | tiktok.com

#1

Image source: kmcshane

#2

Image source: kmcshane

#3

Image source: kmcshane

#4

Image source: kmcshane

#5

Image source: kmcshane

#6

Image source: kmcshane

#7

Image source: kmcshane

#8

Image source: kmcshane

#9

Image source: kmcshane

#10

Image source: kmcshane

#11

Image source: kmcshane

#12

Image source: kmcshane

#13

Image source: kmcshane

#14

Image source: kmcshane

#15

Image source: kmcshane

#16

Image source: kmcshane

#17

Image source: kmcshane

#18

Image source: kmcshane

#19

Image source: kmcshane

#20

Image source: kmcshane

#21

Image source: kmcshane

#22

Image source: kmcshane

#23

Image source: kmcshane

#24

Image source: kmcshane

#25

Image source: kmcshane

#26

Image source: kmcshane

#27

Image source: kmcshane

#28

Image source: kmcshane

#29

Image source: kmcshane

#30

Image source: kmcshane

#31

Image source: kmcshane

#32

Image source: kmcshane

#33

Image source: kmcshane

#34

Image source: kmcshane

#35

Image source: kmcshane

#36

Image source: kmcshane

#37

Image source: kmcshane

#38

Image source: kmcshane

#39

Image source: kmcshane

#40

Image source: kmcshane

