30 Hilariously Honest Comics About Life With Sisters, By Supr Dee

“Rosebuds” is a comic strip that gives a fresh and honest look at the lives of three sisters—Rosa, Maria, and Maricela. Created by Deon Parson, better known as $upr Dee, it dives into their daily struggles, triumphs, and the complex relationships between them. With humor and heart, each strip shows the unique dynamics that come with growing up in a tight-knit family, where love and rivalry often go hand in hand.
The characters of “Rosebuds” aren’t perfect, and that’s what makes them so easy to connect with. Whether they’re laughing, fighting, or just trying to figure things out, you can see a bit of yourself in them. Through this slice-of-life approach, the comic touches on themes we all know, making it a fun and relatable read for anyone who’s ever had a sibling.
More info: Instagram | suprdee2.com | x.com | youtube.com | patreon.com
#1
Image source: suprdee2
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
