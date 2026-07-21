52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Designers are supposed to be making the world easier and more enjoyable, but sometimes they do the exact opposite. Instead of removing obstacles, they create additional ones!
There can be a whole bunch of reasons for it. Maybe there was a need to reduce costs or a push to influence a certain behavior, but the bottom line is that users aren’t happy.
The X account ‘Hostile Design’ highlights examples of these questionable “solutions,” showcasing the many ways objects and spaces can work against people and communities.
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