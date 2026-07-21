52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

by

Designers are supposed to be making the world easier and more enjoyable, but sometimes they do the exact opposite. Instead of removing obstacles, they create additional ones!

There can be a whole bunch of reasons for it. Maybe there was a need to reduce costs or a push to influence a certain behavior, but the bottom line is that users aren’t happy.

The X account ‘Hostile Design’ highlights examples of these questionable “solutions,” showcasing the many ways objects and spaces can work against people and communities.

More info: X

#1

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

#2

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#3

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#4

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#5

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#6

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#7

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#8

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#9

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#10

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#11

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#12

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#13

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#14

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#15

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#16

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#17

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#18

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#19

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#20

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#21

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#22

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#23

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#24

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#25

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#26

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#27

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#28

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#29

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#30

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#31

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#32

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#33

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#34

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#35

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#36

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#37

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#38

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#39

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#40

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#41

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#42

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#43

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#44

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#45

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#46

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#47

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#48

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#49

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#50

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#51

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

#52

52 Times Urban Designers Forgot To Think About People’s Comfort And Happiness

Image source: hostiledesign

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Way This 11-Year-Old Destroyed Tomi Lahren’s Tweet Goes Viral
3 min read
Nov, 13, 2025
The Wicked Witch of the West’s Hourglass Goes for $495K
3 min read
Dec, 28, 2022
My Newest Delicate Leaf-Cuttings
3 min read
Nov, 11, 2025
NYT Strands Hints And Answers For 06-May-2026
3 min read
May, 13, 2026
Camryn Manheim: Bio And Career Highlights
3 min read
Mar, 8, 2026
“AITA For Telling My Daughter I Won’t Be Helping With Her Kid?”
3 min read
Aug, 15, 2025