116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

by

“Kids these days,” people say. But teachers deal with them every day and somehow still keep it together.

Well, mostly! Endless grading and (passive) aggressive parent emails can test the limits of even the most patient ones.

To highlight what it takes to survive in the modern classroom, we compiled a list of memes created by educators about the highs and lows they experience at work.

When you’re a student, you don’t always appreciate the person in front of the blackboard — but later, you realize they deserve a medal for their efforts.

#1

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: studentresearchgroup

#2

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#3

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: englishteacherlady

#4

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#5

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#6

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#7

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#8

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: clairesschoolsolutions

#9

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacherearth

#10

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: weareteachers

#11

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: anna_language_academy

#12

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#13

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#14

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#15

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#16

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#17

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: anzuk.education.nz

#18

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: callingalltheteachers

#19

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#20

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#21

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#22

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#23

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#24

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#25

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: clairesschoolsolutions

#26

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: studentresearchgroup

#27

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: studentresearchgroup

#28

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: twinklresources

#29

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: tashlouise.education

#30

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: weareteachers

#31

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: weareteachers

#32

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachersrockz

#33

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: weareteachers

#34

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: weareteachers

#35

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#36

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#37

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#38

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#39

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#40

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#41

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#42

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#43

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#44

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#45

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#46

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: studentresearchgroup

#47

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: edshed_us

#48

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: twinklcanada

#49

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: weareteachers

#50

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#51

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#52

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#53

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#54

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#55

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#56

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#57

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#58

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#59

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#60

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#61

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#62

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#63

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#64

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#65

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: studentresearchgroup

#66

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#67

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#68

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#69

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: sweetnsauerfirsties

#70

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: shiftingtosor

#71

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#72

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: twinklresources

#73

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: internationalteacherprobs

#74

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#75

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#76

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachers_humour

#77

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#78

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#79

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#80

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#81

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#82

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#83

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#84

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#85

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#86

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#87

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#88

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#89

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#90

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#91

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: kontentkreators04

#92

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#93

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#94

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#95

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#96

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#97

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: weareteachers

#98

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#99

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: internationalteacherprobs

#100

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: sfstateexco

#101

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: icevonline

#102

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: willowand

#103

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#104

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#105

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#106

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#107

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachertrauma

#108

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: internationalteacherprobs

#109

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: weareteachers

#110

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachinginmemes

#111

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: willowand

#112

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: internationalteacherprobs

#113

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teachersonig

#114

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: happinessin1stgrade

#115

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: teacher_miss_bb

#116

116 Funny Memes For Teachers Who Deserve A Raise And A Nap

Image source: willowand

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Where is the My Wife and Kids Cast Now?
3 min read
Oct, 29, 2022
10 Things You Didn’t Know about Bake You Rich
3 min read
May, 2, 2019
Five Things You Didn’t Know about “Our Cartoon President”
3 min read
Feb, 13, 2018
Sneak Peek & Soundbites – LOST 6.04 “The Substitute”
3 min read
Jan, 1, 2010
Hawaii Five-0
Hawaii Five-0 Review: Filet-o-Fish and a Nazi
3 min read
Feb, 5, 2017
21 Striking Photos From The 20th Century Teddy Boy Era That Will Make You Look Twice
3 min read
Aug, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.