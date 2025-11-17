This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever Comics That Poke Fun At Our Society (50 Pics)

If you are a regular reader of The New Yorker magazine, you are likely familiar with the creator of these one-panel comics we’re thrilled to share with you today. The mastermind behind these artworks is none other than Harry Bliss, a well-known cartoonist and illustrator renowned for his daily Bliss cartoons. His illustrative career includes an impressive track record of 25 New Yorker covers. Some of his earliest covers date as far back as 1998, with his latest illustrated in 2020.
Harry’s Bliss cartoons tend to poke fun at the absurdity of today’s society and are tailored for more adult audiences. So, whether you’ve been a loyal reader of The New Yorker for years or are just discovering the brilliance of Harry Bliss’s work, we believe that you will find yourself chuckling over this selection.
More info: Instagram | store.harrybliss.com
#1
Image source: blisscartoons
#2
Image source: blisscartoons
#3
Image source: blisscartoons
#4
Image source: blisscartoons
#5
Image source: blisscartoons
#6
Image source: blisscartoons
#7
Image source: blisscartoons
#8
Image source: blisscartoons
#9
Image source: blisscartoons
#10
Image source: blisscartoons
#11
Image source: blisscartoons
#12
Image source: blisscartoons
#13
Image source: blisscartoons
#14
Image source: blisscartoons
#15
Image source: blisscartoons
#16
Image source: blisscartoons
#17
Image source: blisscartoons
#18
Image source: blisscartoons
#19
Image source: blisscartoons
#20
Image source: blisscartoons
#21
Image source: blisscartoons
#22
Image source: blisscartoons
#23
Image source: blisscartoons
#24
Image source: blisscartoons
#25
Image source: blisscartoons
#26
Image source: blisscartoons
#27
Image source: blisscartoons
#28
Image source: blisscartoons
#29
Image source: blisscartoons
#30
Image source: blisscartoons
#31
Image source: blisscartoons
#32
Image source: blisscartoons
#33
Image source: blisscartoons
#34
Image source: blisscartoons
#35
Image source: blisscartoons
#36
Image source: blisscartoons
#37
Image source: blisscartoons
#38
Image source: blisscartoons
#39
Image source: blisscartoons
#40
Image source: blisscartoons
#41
Image source: blisscartoons
#42
Image source: blisscartoons
#43
Image source: blisscartoons
#44
Image source: blisscartoons
#45
Image source: blisscartoons
#46
Image source: blisscartoons
#47
Image source: blisscartoons
#48
Image source: blisscartoons
#49
Image source: blisscartoons
#50
Image source: blisscartoons
Follow Us