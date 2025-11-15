NYC School Teacher Shares Wholesome And Hilarious Quotes From Little Kids, And We Wish We Had Stayed That Pure (50 New Pics)

Kids are natural poets. Even the ones that are too young to read and write can drop a line that’s so funny, so beautiful and so profound, Shakespeare would shamelessly steal it if he was still around.
NYC school teacher Alyssa Cowit “believes children are honest and curious, and while often perplexed, they’re brilliant – and that it’s a teacher’s job to take what children say seriously.” Cowit was so fascinated by the phrases that were coming out from her kindergarteners that she teamed up with Greg Dunbar, a digital marketing manager with Walt Disney Studios, and started Live from Snack Time, to achieve them.
Accepting submissions from around the globe, they have grown the project to more than 625k followers and have helped adults understand that children aren’t just seeking attention, but also think out loud, soaking up new information, and solving problems 24/7.
Continue scrolling to check out some of the best phrases Live from Snack Time received, and fire up our earlier articles here, here, and here for more kids’ wisdom.
More info: LiveFromSnackTime.com | Instagram | Twitter | Facebook
#1
Image source: livefromsnacktime
#2
Image source: livefromsnacktime
#3
Image source: livefromsnacktime
#4
Image source: livefromsnacktime
#5
Image source: livefromsnacktime
#6
Image source: livefromsnacktime
#7
Image source: livefromsnacktime
#8
Image source: livefromsnacktime
#9
Image source: livefromsnacktime
#10
Image source: livefromsnacktime
#11
Image source: livefromsnacktime
#12
Image source: livefromsnacktime
#13
Image source: livefromsnacktime
#14
Image source: livefromsnacktime
#15
Image source: livefromsnacktime
#16
Image source: livefromsnacktime
#17
Image source: livefromsnacktime
#18
Image source: livefromsnacktime
#19
Image source: livefromsnacktime
#20
Image source: livefromsnacktime
#21
Image source: livefromsnacktime
#22
Image source: livefromsnacktime
#23
Image source: livefromsnacktime
#24
Image source: livefromsnacktime
#25
Image source: livefromsnacktime
#26
Image source: livefromsnacktime
#27
Image source: livefromsnacktime
#28
Image source: livefromsnacktime
#29
Image source: livefromsnacktime
#30
Image source: livefromsnacktime
#31
Image source: livefromsnacktime
#32
Image source: livefromsnacktime
#33
Image source: livefromsnacktime
#34
Image source: livefromsnacktime
#35
Image source: livefromsnacktime
#36
Image source: livefromsnacktime
#37
Image source: livefromsnacktime
#38
Image source: livefromsnacktime
#39
Image source: livefromsnacktime
#40
Image source: livefromsnacktime
#41
Image source: livefromsnacktime
#42
Image source: livefromsnacktime
#43
Image source: livefromsnacktime
#44
Image source: livefromsnacktime
#45
Image source: livefromsnacktime
#46
Image source: livefromsnacktime
#47
Image source: livefromsnacktime
#48
Image source: livefromsnacktime
#49
Image source: livefromsnacktime
#50
Image source: livefromsnacktime
Follow Us