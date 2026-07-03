98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

by

Every country has its strengths and weaknesses. Japan, for example, perfectly blends old traditions with modern innovation and has become one of the strongest nations on Earth. But it does seem to struggle with English.

The Facebook group ‘Engrish in Japan’ is dedicated to all of the unintentionally offensive product names, confusing signs, and other translation fails people found on its territory.

However, if these slip-ups teach us anything, it’s that breaking the rules of a language can make streets, stores, and restaurants much more entertaining. And not in a bad way!

More info: Facebook

#1 At The Northern Entrance To Oze, Hinoemata Village In Fukushima Pref

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

#2 “Please, Take Good Care Of The Stairs.” Taken At The Kinosaki Ropeway, Around 2 Years Ago

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#3 Yokohama, Kannai. In The Front Of A Residential Building

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#4 Saw This One While Driving Around In Osaka. Unfortunately, My Friend (Who Took The Picture) Missed The Other Side Of The Column With More Gold On It

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#5 Nothing Like It… If You Need Some Big Wood, Go To Okayama

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#6 Heart In The Form Of Pancakes! Taken In Gion (Yamatooji-Dori Street) In Kyoto Around 2 Years Ago

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#7 Dairy Park!

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#8 Bar Sign In Kawaguchi, Saitama

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#9 Found In Shizuoka Airport Yesterday. I Understand What They Were Trying To Get At But I’d Rather Not Have Orange Juice That’s Just Like Tap Water – Not Very Appealing

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#10 Someone Seems To Have Corrected The Spelling Of “Seculity”. Toyama, 2026

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#11 You’res Welcome!

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#12 I Have No Idea What Could Possibly Be Going On In There At Night 😂 In Kanazawa

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#13 Minoh, Osaka

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#14 Chofu Station Building

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#15 Somebody… Please, Make A Reservation! Taken Some Years Ago Somewhere Around Noda, Osaka

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#16 They Are Currently

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#17 Found This In Sakae In Nagoya… Don’t You Dare To Dump (Make A Dump Or Dump Garbage?) Or They Will Sue The Police!

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#18 Don’t Take Spare Toilet😏 Where: Akasaka, Tokyo

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#19 Was Found In Shin-Osaka Station. Only For Extreme Button Situations

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#20 Huh? 😂 Where: Yokohama Iekei Ramen In Hiroshima

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#21 They Meant “Pilates”. Near Asakusabashi Station In Tokyo

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#22 Rounge In Nishiazabu

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#23 At Supermarket In Shinagawa-City, Tokyo

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#24 Nachi Falls Last Week

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#25 Souvenir Shop At Oshinohakai, Near MT Fuji. There Were A Lot Of Bangers Today, But This One Is Absolute Peak

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#26 This Sign Got Me Froored For A Bit Found At A Karaoke Shop In Akihabara

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#27 “Please Start Eating” At Toranomon Hills

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#28 Got Myself A New Tshirt From Aeon

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#29 Seen Outside A Restaurant In Kyoto The Other Day. Thank Goodness They’re All Sold Out. I Nibbled On A Few Of Them When I Was But A Wee Lad

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#30 In Sakai, Osaka, Japan

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#31 “Never Touch This Pipe!! If You Touch, The Roof Will Fall And An Accident Will Occur.” Shinjuku Golden Gai

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#32 What I Assume Is A Massage Parlour In Sendai

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#33 Washing Machine Instructions At A Hotel I Stayed At In Utsunomiya

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#34 Somewhere In Yokohama. Took This Photo Last May 2025

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#35 The Penalty For Train Groping In Japan (Tenma)

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#36 This Mall Always Has The Best Shirts (Kawachi Mataubara)

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#37 Insert The Temperature Of Your Choice Here. (At A Chocolate Store At Chitose Airport)

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#38 Looks Good Tho. Both The Flap And The Pafe. Which One Should I Order? 🙊 📍 Namba Osaka

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#39 That Doesn’t Seem Like A Very Good Business Model But I’m Flattered, If A Bit Weirded Out

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#40 Memory Lane, Tokyo

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#41 In Case You Need Some Really Small Tissues

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#42 Sounds Like Fun

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#43 I Can’t Remember Where I Took This Photo. I Think At A Mochi Or Steamed Bun Store In Atami

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#44 Ureshino, Saga

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#45 Near Narimasu Station, Itabashi, Tokyo

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#46 Now I Have Questions. And Somehow, I Also Want A Bucket Of It

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#47 Charming Sign On Public Toilet, Outside Of Fukuyama Station. I Guess It Worked – It Made Me Smile

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#48 Yeah, All Is Ephemeral

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#49 One Of My Favorites I Found When I Was Living In Utsunomiya, Tochigi Prefecture

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#50 Having “The Talk” At Hiroshima Station. The Ticket Office, I Think?

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#51 Stop Idling Around. Yokohama Bay Hotel Tokyu Parking Lot

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#52 Was On The Toilet In A Public Restroom At Fuji-Q In Yamanashi, And I Noticed The Sign Below The Button That Says “Flesh Toilet”

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#53 From In Front Of The Microwave In My Hamamatsu Hotel

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#54 My First Contribution To The Group. I Found This On Holiday In Okinawa This Week, Outside A Bar. It Has To Be Read With A “Yoda” Voice!

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#55 Abashiri Prison Museum Parking

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#56 Gotta Clern The House Today 🧹🧼 Daiso Clerning Aisle

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#57 Found This In A Park In Aichi

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#58 Toei Bus Will Touch You Firmly

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#59 Somewhere Near Umeda, Osaka

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#60 Taken At A Game Center, Niigata City

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#61 Granny Shop

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#62 Ah Yes, The Scientific Latchin Name Of The Species. Osaka Floral Culture Park

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#63 In A Restaurant In Hiroshima

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#64 Please Waste – At An Amusement Park In Okayama

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#65 A Little Shopping In Kumamoto

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#66 For Those Embarrassing Moments When Your Skin Falls Off..(Yuzawa)

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#67 Dug This One Up From A Little Over A Year Ago. The Worst Part Is This Was At A Translation Conference In Shiga

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#68 Small Hand Writing… In Jinbo-Cho, Tokyo

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#69 Like, Ok Drugstore Salad Bag In Osaka

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#70 MT. Fuji – Yoshida Trail 4th Station Toilets – 2025

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#71 Vending Machine At Ohanajaya Station

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#72 Is It Like The Axe Commercial, “Don’t Use It If You Don’t Mean It”? 🤔

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#73 They Must Have Been Busy Running Around All Morning And Had To Come To A Halt

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#74 Saw This In The Tunnel On The Way To Board A Plane At Kansai Airport. Apparently Can’t Even Get On A Plane Unscathed

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#75 [meet]

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#76 Restaurant Menu In Osaka

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#77 Shioyazaki Lighthouse, Southern Fukushima Prefecture. I Guess It Still Gets The Message Across… Sort Of 🤷‍♂️?

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#78 Spotted In Yokohama. Hare It Is On The 1st Floor

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#79 Hareruya Card Store In Akihabara. I Think This Roughly Translates To “YOLO”?

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#80 Driving Through Shizuoka At The Moment And Spotted Some Epic

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#81 I Guess It’s Ok To Park Here If You’re Delightful About It

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#82 Came Across This On My Way Home From Work Yesterday – No Bumping Garbage Allowed Here😅 Osaka

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#83 Taxi In Kyoto. This Guy Deserves A Little Credit For Making The Effort

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#84 Just Arrived Now At The Sun Palace Hotel In Tooyako In Hokkaido

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#85 Itabashi Hotel Cup

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#86 Found This On A Door Of An Establishment In Osaka

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#87 The People At Shiroyama Park In Fukui’s Takahama-Cho Beach Side Area Know All About The Devious Pocket Sand. So, Drop That Sand, Dirtbag!

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#88 I Wonder How Much It Is When They Aren’t Sick? Tsukiji Outer Market

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#89

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#90 Nishiki Market, Kyoto, May 8, 2026. Apparently They Don’t Sell Plastic Shopping Bags

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#91 Saw This In An Ice Cream Shop At Akihabara Station

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#92 Sounds Like One Of Those Escape Room Challenges

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#93 Kyoto – Higashishiokojicho, 14 April 2026. Engrish All The Way!

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#94 In A Small Shop In Kawazu

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#95 Carpe Diem? 🎏a Beautiful Wall Reminder To Seize The Day While Waiting In Line To Enter An Onsen Bath In Higashi Kurume This Morning!

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#96 From The Ladies’ Restroom At A 7 Eleven In Enoshima

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#97 No, *you* Can’t Make The Bed If There Are Things On It. Seen At Washington Hotel Plaza, Okayama

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

#98 Received This Kind Card After Giving Blood In Kichijoji! Thnak You Too!

98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Image source: EngrishInJapan

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
World Of Witchcraft And Wizardry Created By Russian Artist
3 min read
Nov, 12, 2025
50 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Thought They Ordered (New Pics)
3 min read
Nov, 17, 2025
Parents Get Slammed Online For Leaving Adoptive Son With No College Tuition After Spending Everything On Biological Kids
3 min read
Nov, 16, 2025
Man Films How Many Wild Animals Are Using This Log Bridge, Is Surprised It’s That Many Different Kinds
3 min read
Nov, 14, 2025
1 In 4 Women Loses Their Baby… I’m One Of Them
3 min read
Nov, 12, 2025
Marcia Cross: Bio And Career Highlights
3 min read
Mar, 25, 2026