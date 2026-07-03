98 Hilarious Examples Of Getting Lost In Translation That People Saw In Japan (New Pics)

Every country has its strengths and weaknesses. Japan, for example, perfectly blends old traditions with modern innovation and has become one of the strongest nations on Earth. But it does seem to struggle with English.
The Facebook group ‘Engrish in Japan’ is dedicated to all of the unintentionally offensive product names, confusing signs, and other translation fails people found on its territory.
However, if these slip-ups teach us anything, it’s that breaking the rules of a language can make streets, stores, and restaurants much more entertaining. And not in a bad way!
More info: Facebook
#1 At The Northern Entrance To Oze, Hinoemata Village In Fukushima Pref
Image source: EngrishInJapan
#2 “Please, Take Good Care Of The Stairs.” Taken At The Kinosaki Ropeway, Around 2 Years Ago
Image source: EngrishInJapan
#3 Yokohama, Kannai. In The Front Of A Residential Building
Image source: EngrishInJapan
#4 Saw This One While Driving Around In Osaka. Unfortunately, My Friend (Who Took The Picture) Missed The Other Side Of The Column With More Gold On It
Image source: EngrishInJapan
#5 Nothing Like It… If You Need Some Big Wood, Go To Okayama
Image source: EngrishInJapan
#6 Heart In The Form Of Pancakes! Taken In Gion (Yamatooji-Dori Street) In Kyoto Around 2 Years Ago
Image source: EngrishInJapan
#7 Dairy Park!
Image source: EngrishInJapan
#8 Bar Sign In Kawaguchi, Saitama
Image source: EngrishInJapan
#9 Found In Shizuoka Airport Yesterday. I Understand What They Were Trying To Get At But I’d Rather Not Have Orange Juice That’s Just Like Tap Water – Not Very Appealing
Image source: EngrishInJapan
#10 Someone Seems To Have Corrected The Spelling Of “Seculity”. Toyama, 2026
Image source: EngrishInJapan
#11 You’res Welcome!
Image source: EngrishInJapan
#12 I Have No Idea What Could Possibly Be Going On In There At Night 😂 In Kanazawa
Image source: EngrishInJapan
#13 Minoh, Osaka
Image source: EngrishInJapan
#14 Chofu Station Building
Image source: EngrishInJapan
#15 Somebody… Please, Make A Reservation! Taken Some Years Ago Somewhere Around Noda, Osaka
Image source: EngrishInJapan
#16 They Are Currently
Image source: EngrishInJapan
#17 Found This In Sakae In Nagoya… Don’t You Dare To Dump (Make A Dump Or Dump Garbage?) Or They Will Sue The Police!
Image source: EngrishInJapan
#18 Don’t Take Spare Toilet😏 Where: Akasaka, Tokyo
Image source: EngrishInJapan
#19 Was Found In Shin-Osaka Station. Only For Extreme Button Situations
Image source: EngrishInJapan
#20 Huh? 😂 Where: Yokohama Iekei Ramen In Hiroshima
Image source: EngrishInJapan
#21 They Meant “Pilates”. Near Asakusabashi Station In Tokyo
Image source: EngrishInJapan
#22 Rounge In Nishiazabu
Image source: EngrishInJapan
#23 At Supermarket In Shinagawa-City, Tokyo
Image source: EngrishInJapan
#24 Nachi Falls Last Week
Image source: EngrishInJapan
#25 Souvenir Shop At Oshinohakai, Near MT Fuji. There Were A Lot Of Bangers Today, But This One Is Absolute Peak
Image source: EngrishInJapan
#26 This Sign Got Me Froored For A Bit Found At A Karaoke Shop In Akihabara
Image source: EngrishInJapan
#27 “Please Start Eating” At Toranomon Hills
Image source: EngrishInJapan
#28 Got Myself A New Tshirt From Aeon
Image source: EngrishInJapan
#29 Seen Outside A Restaurant In Kyoto The Other Day. Thank Goodness They’re All Sold Out. I Nibbled On A Few Of Them When I Was But A Wee Lad
Image source: EngrishInJapan
#30 In Sakai, Osaka, Japan
Image source: EngrishInJapan
#31 “Never Touch This Pipe!! If You Touch, The Roof Will Fall And An Accident Will Occur.” Shinjuku Golden Gai
Image source: EngrishInJapan
#32 What I Assume Is A Massage Parlour In Sendai
Image source: EngrishInJapan
#33 Washing Machine Instructions At A Hotel I Stayed At In Utsunomiya
Image source: EngrishInJapan
#34 Somewhere In Yokohama. Took This Photo Last May 2025
Image source: EngrishInJapan
#35 The Penalty For Train Groping In Japan (Tenma)
Image source: EngrishInJapan
#36 This Mall Always Has The Best Shirts (Kawachi Mataubara)
Image source: EngrishInJapan
#37 Insert The Temperature Of Your Choice Here. (At A Chocolate Store At Chitose Airport)
Image source: EngrishInJapan
#38 Looks Good Tho. Both The Flap And The Pafe. Which One Should I Order? 🙊 📍 Namba Osaka
Image source: EngrishInJapan
#39 That Doesn’t Seem Like A Very Good Business Model But I’m Flattered, If A Bit Weirded Out
Image source: EngrishInJapan
#40 Memory Lane, Tokyo
Image source: EngrishInJapan
#41 In Case You Need Some Really Small Tissues
Image source: EngrishInJapan
#42 Sounds Like Fun
Image source: EngrishInJapan
#43 I Can’t Remember Where I Took This Photo. I Think At A Mochi Or Steamed Bun Store In Atami
Image source: EngrishInJapan
#44 Ureshino, Saga
Image source: EngrishInJapan
#45 Near Narimasu Station, Itabashi, Tokyo
Image source: EngrishInJapan
#46 Now I Have Questions. And Somehow, I Also Want A Bucket Of It
Image source: EngrishInJapan
#47 Charming Sign On Public Toilet, Outside Of Fukuyama Station. I Guess It Worked – It Made Me Smile
Image source: EngrishInJapan
#48 Yeah, All Is Ephemeral
Image source: EngrishInJapan
#49 One Of My Favorites I Found When I Was Living In Utsunomiya, Tochigi Prefecture
Image source: EngrishInJapan
#50 Having “The Talk” At Hiroshima Station. The Ticket Office, I Think?
Image source: EngrishInJapan
#51 Stop Idling Around. Yokohama Bay Hotel Tokyu Parking Lot
Image source: EngrishInJapan
#52 Was On The Toilet In A Public Restroom At Fuji-Q In Yamanashi, And I Noticed The Sign Below The Button That Says “Flesh Toilet”
Image source: EngrishInJapan
#53 From In Front Of The Microwave In My Hamamatsu Hotel
Image source: EngrishInJapan
#54 My First Contribution To The Group. I Found This On Holiday In Okinawa This Week, Outside A Bar. It Has To Be Read With A “Yoda” Voice!
Image source: EngrishInJapan
#55 Abashiri Prison Museum Parking
Image source: EngrishInJapan
#56 Gotta Clern The House Today 🧹🧼 Daiso Clerning Aisle
Image source: EngrishInJapan
#57 Found This In A Park In Aichi
Image source: EngrishInJapan
#58 Toei Bus Will Touch You Firmly
Image source: EngrishInJapan
#59 Somewhere Near Umeda, Osaka
Image source: EngrishInJapan
#60 Taken At A Game Center, Niigata City
Image source: EngrishInJapan
#61 Granny Shop
Image source: EngrishInJapan
#62 Ah Yes, The Scientific Latchin Name Of The Species. Osaka Floral Culture Park
Image source: EngrishInJapan
#63 In A Restaurant In Hiroshima
Image source: EngrishInJapan
#64 Please Waste – At An Amusement Park In Okayama
Image source: EngrishInJapan
#65 A Little Shopping In Kumamoto
Image source: EngrishInJapan
#66 For Those Embarrassing Moments When Your Skin Falls Off..(Yuzawa)
Image source: EngrishInJapan
#67 Dug This One Up From A Little Over A Year Ago. The Worst Part Is This Was At A Translation Conference In Shiga
Image source: EngrishInJapan
#68 Small Hand Writing… In Jinbo-Cho, Tokyo
Image source: EngrishInJapan
#69 Like, Ok Drugstore Salad Bag In Osaka
Image source: EngrishInJapan
#70 MT. Fuji – Yoshida Trail 4th Station Toilets – 2025
Image source: EngrishInJapan
#71 Vending Machine At Ohanajaya Station
Image source: EngrishInJapan
#72 Is It Like The Axe Commercial, “Don’t Use It If You Don’t Mean It”? 🤔
Image source: EngrishInJapan
#73 They Must Have Been Busy Running Around All Morning And Had To Come To A Halt
Image source: EngrishInJapan
#74 Saw This In The Tunnel On The Way To Board A Plane At Kansai Airport. Apparently Can’t Even Get On A Plane Unscathed
Image source: EngrishInJapan
#75 [meet]
Image source: EngrishInJapan
#76 Restaurant Menu In Osaka
Image source: EngrishInJapan
#77 Shioyazaki Lighthouse, Southern Fukushima Prefecture. I Guess It Still Gets The Message Across… Sort Of 🤷♂️?
Image source: EngrishInJapan
#78 Spotted In Yokohama. Hare It Is On The 1st Floor
Image source: EngrishInJapan
#79 Hareruya Card Store In Akihabara. I Think This Roughly Translates To “YOLO”?
Image source: EngrishInJapan
#80 Driving Through Shizuoka At The Moment And Spotted Some Epic
Image source: EngrishInJapan
#81 I Guess It’s Ok To Park Here If You’re Delightful About It
Image source: EngrishInJapan
#82 Came Across This On My Way Home From Work Yesterday – No Bumping Garbage Allowed Here😅 Osaka
Image source: EngrishInJapan
#83 Taxi In Kyoto. This Guy Deserves A Little Credit For Making The Effort
Image source: EngrishInJapan
#84 Just Arrived Now At The Sun Palace Hotel In Tooyako In Hokkaido
Image source: EngrishInJapan
#85 Itabashi Hotel Cup
Image source: EngrishInJapan
#86 Found This On A Door Of An Establishment In Osaka
Image source: EngrishInJapan
#87 The People At Shiroyama Park In Fukui’s Takahama-Cho Beach Side Area Know All About The Devious Pocket Sand. So, Drop That Sand, Dirtbag!
Image source: EngrishInJapan
#88 I Wonder How Much It Is When They Aren’t Sick? Tsukiji Outer Market
Image source: EngrishInJapan
#89
Image source: EngrishInJapan
#90 Nishiki Market, Kyoto, May 8, 2026. Apparently They Don’t Sell Plastic Shopping Bags
Image source: EngrishInJapan
#91 Saw This In An Ice Cream Shop At Akihabara Station
Image source: EngrishInJapan
#92 Sounds Like One Of Those Escape Room Challenges
Image source: EngrishInJapan
#93 Kyoto – Higashishiokojicho, 14 April 2026. Engrish All The Way!
Image source: EngrishInJapan
#94 In A Small Shop In Kawazu
Image source: EngrishInJapan
#95 Carpe Diem? 🎏a Beautiful Wall Reminder To Seize The Day While Waiting In Line To Enter An Onsen Bath In Higashi Kurume This Morning!
Image source: EngrishInJapan
#96 From The Ladies’ Restroom At A 7 Eleven In Enoshima
Image source: EngrishInJapan
#97 No, *you* Can’t Make The Bed If There Are Things On It. Seen At Washington Hotel Plaza, Okayama
Image source: EngrishInJapan
#98 Received This Kind Card After Giving Blood In Kichijoji! Thnak You Too!
Image source: EngrishInJapan
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