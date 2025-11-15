Victor Zastolskiy Created These 54 Surreal Interior Designs

At first, interior design was something that Victor Zastolskiy did for a living, but later on, it turned into a unique form of creative expression. Today, Victor is a successful Depositphotos contributor, whose works hypnotize and puzzle audiences.

Victor works at the intersection between several genres. He creates surreal interiors by combining photographs from his archive with 3D design. Let’s explore some of his works, and discover how video game aesthetics, classic photography, and interior design concepts can coexist.

Although Victor’s work might look like photographs, he doesn’t define himself as a photographer. His process mostly consists of image editing and 3D object modeling. As a rule, Victor only picks up a camera if he can’t a fitting image for his idea.

#1

