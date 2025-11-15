Hey Pandas, What Is Your Favorite Dinosaur? (Closed)

by

Kids ask those questions, adults don’t and it’s kinda sad. It’s as easy as it gets. Post a picture of your favourite dinosaur or upvote it if it’s already there.

#1 Deinocheirus: It’s Like A Giant 39 Ft Long Cross Between A Camel And A Duck And I Think It’s Weirdly Adorable

#2 Oculudentavis Khaungraae, The World’s Smallest Dinosaur

#3 The Nigersaurus, Or “Lawnmower Dinosaur”. It Was The Suburban Dad Of The Dinosaur World.

#4 The Cassowary. Because It’s Still Here

#5 Triceratops

Image source: jurassicworld-evolution.fandom.com

#6 My Favorite Dinosaurs Are T-Rex, Spinosaurus, And Fukuiraptor

Image source: pin.it

#7 Ankylosaurus

Patrick Penrose
Patrick Penrose
