Hey Pandas, Try To Draw Your Pet With Your Eyes Closed (Closed)

by

The rules are simple: 1. memorize what your pet looks like, 2. close your eyes, 3. draw, 4. post the result!

#1 Ah Yes. Dog.

#2 Abstract French Bulldog

#3 So Sleek, Much Abstract

#4 Big Fan Of The Nose Fan!

#5 Her Name Is Flossy And I’m Pretty Sure I Nailed The Eyes ;)

#6 Drawing Of A Dog

Image source: reddit.com

#7 Meow?

#8 I Would Say I Did A Good Job While Drawing With My Eyes Closed.

#9 Squiggly Fur-Child! Fyi: Supposed To Be A Black Cavoodle.

#10 …

#11 A Dog… I Think?

#12 “Cat”

#13 My Rabbit, 5 Guppies, And A Nerite Snail.

#14 It Looks Better Than I Thought It Would.

#15 My Cat 🐈‍⬛

#16 I’m An Artist Who Does Pet Portraits. I Really Thought I Could Do Better Lol

