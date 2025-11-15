Hey Pandas, Try To Draw Your Pet With Your Eyes Closed (Closed)

The rules are simple: 1. memorize what your pet looks like, 2. close your eyes, 3. draw, 4. post the result!
#1 Ah Yes. Dog.
#2 Abstract French Bulldog
#3 So Sleek, Much Abstract
#4 Big Fan Of The Nose Fan!
#5 Her Name Is Flossy And I’m Pretty Sure I Nailed The Eyes ;)
#6 Drawing Of A Dog
Image source: reddit.com
#7 Meow?
#8 I Would Say I Did A Good Job While Drawing With My Eyes Closed.
#9 Squiggly Fur-Child! Fyi: Supposed To Be A Black Cavoodle.
#10 …
#11 A Dog… I Think?
#12 “Cat”
#13 My Rabbit, 5 Guppies, And A Nerite Snail.
#14 It Looks Better Than I Thought It Would.
#15 My Cat 🐈⬛
#16 I’m An Artist Who Does Pet Portraits. I Really Thought I Could Do Better Lol
Did you like this article? Follow us on Google News
Follow Us