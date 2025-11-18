Hey Pandas, Share Some DIY Interior Design (Closed)

by

I’d like you to share some DIY interior design ideas.

#1 Added Wall Moulding And Mounted The Framed Television On An Easel

#2 Plum In An Astonishing Versatile Colour. Paired With A Soft Cream On The Right Wall, It Tones Down. Tried It. Looks Great

#3 I Painted White Door Black, Put Baroque Wallpaper And Cut Old Cd Into Mosaic, Of Course I Must Improve Cat Door Too

#4 Added Built-In Bookshelves And A Rolling Ladder To My Wife’s Home Office So She Can Pretend To Be Belle During Breaks

#5 Bought 6 Peices For Around £7 Made Floral Arrangement……similar Type Costs £20 To £30 And No

#6 Dollar Store Table! Cost About $6

#7 Steampunk Playroom – Made Before The Rheumatoid Arthritis Really Kicked In

