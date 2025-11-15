I Make Collages With Hand-Sewn Elements

by

Hi! I’m a mixed media artist and collagist. Lately, I’ve been experimenting with adding hand-sewn elements to my cut-and-paste collages. All are available in my Etsy shop and I am now accepting commissions for the month of May!

If you or someone you know wants a unique collage of a loved one, contact me at nataliebradford75@gmail.com for more info. Thank you all!

More info: Instagram | Etsy | nataliebradford75.wixsite.com

#1

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#2

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#3

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#4

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#5

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#6

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#7

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#8

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#9

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

#10

I Make Collages With Hand-Sewn Elements

Image source: nataliebradfordart

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Reasons Why Wayward Sisters Never Had a Chance to Make It
3 min read
May, 27, 2018
135 Of The Funniest Mom Tweets Ever
3 min read
Nov, 11, 2025
Photoshopping Kellyanne Conway Sitting on the Oval Office Couch
3 min read
Feb, 28, 2017
Travel Photographer Spent Weeks Photographing Guatemala & These Pictures Show Why
3 min read
Nov, 12, 2025
When is the Stranger Things Season 5 Release Date?
3 min read
Sep, 14, 2022
Meet The Tsaatan Nomads In Mongolia Who Live Like No One Else
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.