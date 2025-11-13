Artist Turns Her Hair Into Incredible Sculptures (New Pics)

We all know the feeling of going to bed with wet hair and waking up with something that belongs in the unconventional contemporary art collection. And although it might look fun, we spend time and effort to get rid of that unique artwork before we go out in public. Ivorian artist and fashion designer Laetitia Ky does completely the opposite – she takes hair art to another level and embraces it like no one else.

The self-proclaimed polyvalent artist and activist use hair as an art medium to implement her creative ideas and convey her beliefs. This 22-year-old’s intricate and somewhat gravity-defying hair sculpture artworks masterfully designed on her own head are not only a source of entertainment to 167k followers on Instagram but an efficient tool of spreading powerful messages of self-love, tolerance, equality and speaking out her mind about politics and social issues.

We’ve already shared Ky’s whimsical hairstyles on Bored Panda, but she has since created new braided pieces ranging from animals to miniature people to everyday objects, and it’s impossible not to share. Each beautiful sculpture is brought to life using hair extensions, needle, fabric, wire, wool and it takes between 20 minutes to 2 hours to complete.

Scroll the page to see the amazing art yourself. Even if you don’t end up inspired for your next visit to the hair stylist, fun is a guarantee.

#1

Image source: Laetitia Ky

#2

Image source: Laetitia Ky

#3

Image source: Laetitia Ky

#4

Image source: Laetitia Ky

#5

Image source: Laetitia Ky

#6

Image source: Laetitia Ky

#7

Image source: Laetitia Ky

#8

Image source: Laetitia Ky

#9

Image source: Laetitia Ky

#10

Image source: Laetitia Ky

#11

Image source: Laetitia Ky

#12

Image source: Laetitia Ky

#13

Image source: Laetitia Ky

#14

Image source: Laetitia Ky

#15

Image source: Laetitia Ky

#16

Image source: Laetitia Ky

#17

Image source: Laetitia Ky

#18

Image source: Laetitia Ky

#19

Image source: Laetitia Ky

#20

Image source: Laetitia Ky

#21

Image source: Laetitia Ky

#22

Image source: Laetitia Ky

#23

Image source: Laetitia Ky

#24

Image source: Laetitia Ky

#25

Image source: Laetitia Ky

#26

Image source: Laetitia Ky

#27

Image source: Laetitia Ky

#28

Image source: Laetitia Ky

#29

Image source: Laetitia Ky

#30

Image source: Laetitia Ky

#31

Image source: Laetitia Ky

#32

Image source: Laetitia Ky

#33

Image source: Laetitia Ky

#34

Image source: Laetitia Ky

#35

Image source: Laetitia Ky

#36

Image source: Laetitia Ky

#37

Image source: Laetitia Ky

#38

Image source: Laetitia Ky

#39

Image source: Laetitia Ky

#40

Image source: Laetitia Ky

#41

Image source: Laetitia Ky

#42

Image source: Laetitia Ky

#43

Image source: Laetitia Ky

#44

Image source: Laetitia Ky

#45

Image source: Laetitia Ky

#46

Image source: Laetitia Ky

#47

Image source: Laetitia Ky

#48

Image source: Laetitia Ky

#49

Image source: Laetitia Ky

#50

Image source: Laetitia Ky

#51

Image source: Laetitia Ky

#52

Image source: Laetitia Ky

#53

Image source: Laetitia Ky

#54

Image source: Laetitia Ky

#55

Image source: Laetitia Ky

#56

Image source: Laetitia Ky

#57

Image source: Laetitia Ky

#58

Image source: Laetitia Ky

#59

Image source: Laetitia Ky

#60

Image source: Laetitia Ky

#61

Image source: Laetitia Ky

#62

Image source: Laetitia Ky

#63

Image source: Laetitia Ky

#64

Image source: Laetitia Ky

#65

Image source: Laetitia Ky

#66

Image source: Laetitia Ky

