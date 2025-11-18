45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Throughout history, hair has carried a lot of symbolic value. Across various cultures, we find diverse meanings attached to it, using it as a marker of ethnicity, identity, spirituality, rebellion, beauty, and even status. Embracing our hair has the power to boost our confidence and empower us. It’s also one part of our body we can change up, have fun with, and express ourselves through without causing permanent damage.
Living by this mindset, artistic hairstylist Gue Ōliveira helps people feel more confident in their locks by giving them jaw-dropping makeovers. Keep scrolling to find some amazing befores and afters, and be warned that they’re so good that you might feel tempted to book your own appointment ASAP.
While you’re at it, don’t forget to check out a conversation with celebrity hairstylist Charlene Spiller, who kindly agreed to tell us more about why people feel the urge to go through drastic changes.
#1
Image source: gueoliveira0
#2
Image source: gueoliveira0
#3
Image source: gueoliveira0
#4
Image source: gueoliveira0
#5
Image source: gueoliveira0
#6
Image source: gueoliveira0
#7
Image source: gueoliveira0
#8
Image source: gueoliveira0
#9
Image source: gueoliveira0
#10
Image source: gueoliveira0
#11
Image source: gueoliveira0
#12
Image source: gueoliveira0
#13
Image source: gueoliveira0
#14
Image source: gueoliveira0
#15
Image source: gueoliveira0
#16
Image source: gueoliveira0
#17
Image source: gueoliveira0
#18
Image source: gueoliveira0
#19
Image source: gueoliveira0
#20
Image source: gueoliveira0
#21
Image source: gueoliveira0
#22
Image source: gueoliveira0
#23
Image source: gueoliveira0
#24
Image source: gueoliveira0
#25
Image source: gueoliveira0
#26
Image source: gueoliveira0
#27
Image source: gueoliveira0
#28
Image source: gueoliveira0
#29
Image source: gueoliveira0
#30
Image source: gueoliveira0
#31
Image source: gueoliveira0
#32
Image source: gueoliveira0
#33
Image source: gueoliveira0
#34
Image source: gueoliveira0
#35
Image source: gueoliveira0
#36
Image source: gueoliveira0
#37
Image source: gueoliveira0
#38
Image source: gueoliveira0
#39
Image source: gueoliveira0
#40
Image source: gueoliveira0
#41
Image source: gueoliveira0
#42
Image source: gueoliveira0
#43
Image source: gueoliveira0
#44
Image source: gueoliveira0
#45
Image source: gueoliveira0
Follow Us