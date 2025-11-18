45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

by

Throughout history, hair has carried a lot of symbolic value. Across various cultures, we find diverse meanings attached to it, using it as a marker of ethnicity, identity, spirituality, rebellion, beauty, and even status. Embracing our hair has the power to boost our confidence and empower us. It’s also one part of our body we can change up, have fun with, and express ourselves through without causing permanent damage. 

Living by this mindset, artistic hairstylist Gue Ōliveira helps people feel more confident in their locks by giving them jaw-dropping makeovers. Keep scrolling to find some amazing befores and afters, and be warned that they’re so good that you might feel tempted to book your own appointment ASAP.

While you’re at it, don’t forget to check out a conversation with celebrity hairstylist Charlene Spiller, who kindly agreed to tell us more about why people feel the urge to go through drastic changes.

#1

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#2

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#3

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#4

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#5

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#6

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#7

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#8

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#9

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#10

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#11

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#12

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#13

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#14

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#15

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#16

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#17

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#18

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#19

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#20

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#21

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#22

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#23

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#24

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#25

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#26

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#27

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#28

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#29

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#30

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#31

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#32

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#33

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#34

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#35

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#36

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#37

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#38

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#39

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#40

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#41

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#42

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#43

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#44

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

#45

45 Hair Makeovers That Are So Good You Might Want To Show Them As References To Your Hairstylist

Image source: gueoliveira0

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
30 Times People’s Vacation Was Ruined By The Worst Airbnb Experience
3 min read
Nov, 17, 2025
Woman Saves Almost $30K By Taking Care Of People’s Cats While Traveling
3 min read
Nov, 16, 2025
This Is Not A Photograph
3 min read
Nov, 13, 2025
At 25 Years I Decided To Become A Female And It Was The Best Decision I’ve Ever Made
3 min read
Nov, 12, 2025
OB/GYN Shares The Many Reasons Her Patients Had For Abortions, Says They’re All Completely Valid
3 min read
Nov, 13, 2025
10 Things You Didn’t Know About ‘The Simpsons’
3 min read
Mar, 23, 2015