This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

In the world of single-panel cartoons, every line matters. There are no elaborate story arcs or multiple frames to build toward a punchline, just one carefully composed scene where the drawing and caption have to do all the work. Few cartoonists handle that challenge as consistently as Harry Bliss, whose understated humor has been entertaining readers for decades.
Best known for his work in The New Yorker, Bliss has built a career on observing the quirks of everyday life with remarkable precision. His humor combines warmth, intelligence, and a playful perspective, making his comics enjoyable whether you’re discovering them for the first time or returning for another laugh.
More info: Instagram | store.harrybliss.com
#1
Image source: blisscartoons
Beyond magazine cartoons, Bliss is also an accomplished illustrator and author who has collaborated on numerous children’s books and founded the nonprofit Cornish CCS Fellowship for Graphic Novelists, which supports emerging cartoonists and graphic storytellers. His work reflects both a deep appreciation for drawing and an understanding that some of the funniest jokes are the ones that feel just plausible enough to happen in real life.
#2
Image source: blisscartoons
#3
Image source: blisscartoons
#4
Image source: blisscartoons
#5
Image source: blisscartoons
#6
Image source: blisscartoons
#7
Image source: blisscartoons
#8
Image source: blisscartoons
#9
Image source: blisscartoons
#10
Image source: blisscartoons
#11
Image source: blisscartoons
#12
Image source: blisscartoons
#13
Image source: blisscartoons
#14
Image source: blisscartoons
#15
Image source: blisscartoons
#16
Image source: blisscartoons
#17
Image source: blisscartoons
#18
Image source: blisscartoons
#19
Image source: blisscartoons
#20
Image source: blisscartoons
#21
Image source: blisscartoons
#22
Image source: blisscartoons
#23
Image source: blisscartoons
#24
Image source: blisscartoons
#25
Image source: blisscartoons
#26
Image source: blisscartoons
#27
Image source: blisscartoons
#28
Image source: blisscartoons
#29
Image source: blisscartoons
#30
Image source: blisscartoons
#31
Image source: blisscartoons
#32
Image source: blisscartoons
#33
Image source: blisscartoons
#34
Image source: blisscartoons
#35
Image source: blisscartoons
#36
Image source: blisscartoons
#37
Image source: blisscartoons
#38
Image source: blisscartoons
#39
Image source: blisscartoons
#40
Image source: blisscartoons
Follow Us