This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

by

In the world of single-panel cartoons, every line matters. There are no elaborate story arcs or multiple frames to build toward a punchline, just one carefully composed scene where the drawing and caption have to do all the work. Few cartoonists handle that challenge as consistently as Harry Bliss, whose understated humor has been entertaining readers for decades.

Best known for his work in The New Yorker, Bliss has built a career on observing the quirks of everyday life with remarkable precision. His humor combines warmth, intelligence, and a playful perspective, making his comics enjoyable whether you’re discovering them for the first time or returning for another laugh.

More info: Instagram | store.harrybliss.com

#1

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

Beyond magazine cartoons, Bliss is also an accomplished illustrator and author who has collaborated on numerous children’s books and founded the nonprofit Cornish CCS Fellowship for Graphic Novelists, which supports emerging cartoonists and graphic storytellers. His work reflects both a deep appreciation for drawing and an understanding that some of the funniest jokes are the ones that feel just plausible enough to happen in real life.

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

#2

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#3

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#4

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#5

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#6

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#7

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#8

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#9

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#10

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#11

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#12

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#13

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#14

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#15

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#16

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#17

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#18

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#19

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#20

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#21

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#22

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#23

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#24

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#25

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#26

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#27

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#28

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#29

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#30

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#31

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#32

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#33

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#34

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#35

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#36

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#37

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#38

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#39

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

#40

This New Yorker Magazine Cartoonist Creates Clever One-Panel Comics (40 New Pics)

Image source: blisscartoons

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
MIL Tells This Woman It’s Her “Job” To Make Sure Her Husband Doesn’t Forget Things, She Refuses To Be His Personal Reminder
3 min read
Nov, 16, 2025
What We Learned from The Day of The Dead TV Series Trailer
3 min read
Jul, 28, 2021
Employee Gets Sweet Revenge On A Manager Who Splashed Windshield Washer Fluid On Their Arm As A Joke
3 min read
Nov, 16, 2025
Bartenders In This Online Group Jokingly Disclose What These 30 Drink Orders Tell Them About You As A Person
3 min read
Nov, 15, 2025
107 Funny Band Names That Rock
3 min read
Nov, 16, 2025
Weeks After Criticism Over Car Seats, Paris Hilton Responds To More Parenting Advice On Son’s Life Vest
3 min read
Nov, 18, 2025