This Cartoonist Finds Humor By Twisting Reality Into The Weirdest Extremes (57 New Comics)

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A familiar conversation, an everyday problem, or a seemingly normal encounter can quickly become ridiculous from a different perspective. And that’s exactly the kind of humor cartoonist Tyson Cole enjoys exploring in his single-panel comics.

We’ve featured Cole’s work on Bored Panda a couple of times before, and today we’re back with a third collection of his entertaining cartoons. Combining simple but expressive illustrations with clever wordplay, witty dialogue, and unexpected punchlines, the artist finds plenty of humor in situations that might otherwise seem completely ordinary.

Scroll down to enjoy another selection of this artist’s comics, and don’t forget to upvote your favorites.

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Patrick Penrose
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