40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

by

Joseph Nowak, popularly known as Nowak Draws on Instagram, has garnered a substantial following of over 14,900 with his unique brand of humor encapsulated in single-panel comics.

These comics are his way of showing his ability to distill humor and relatable observations about everyday life into a compact and efficient format (one panel), often featuring exaggerated characters, objects, and settings to amplify the comedic effect.

With a focus on simplicity and expressiveness, Nowak’s artistic style varies but consistently serves to enhance the overall comedic impact of his work. Whether the humor is lighthearted, clever, or absurd, his comics are designed to offer a good laugh.

More info: Instagram | nowakdraws.com | twitter.com | Facebook

#1

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#2

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#3

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#4

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#5

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#6

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#7

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#8

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#9

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#10

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#11

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#12

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#13

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#14

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#15

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#16

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#17

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#18

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#19

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#20

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#21

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#22

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#23

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#24

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#25

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#26

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#27

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#28

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#29

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#30

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#31

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#32

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#33

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#34

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#35

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#36

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#37

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#38

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#39

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

#40

40 New One-Panel Comics With Absurd Humor By Joseph Nowak

Image source: nowakdraws

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, Introduce Yourself (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. 1.16 Review: ”End of the Beginning”
3 min read
Apr, 2, 2014
X-Men 97: Here’s Everything You Need to Know About the Animated Series
3 min read
Mar, 26, 2024
I Used Ai To Make These 8 Pictures Of Dragons
3 min read
Nov, 16, 2025
30 Of The Most Cringe-Inducing Screenshots That Aged Like Milk, As Shared On The ‘Poorly Aged Things’ Account (New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
Kim Zimmer: Exploring the Legendary Actress’ Soap Opera Career
3 min read
Jul, 16, 2024
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.