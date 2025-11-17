“I Just Want To Make Others Laugh”: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

by

Joseph Nowak is a comic artist based in Berlin. He creates funny one-panel comics that are sure to lift your spirits. The coolest thing about Nowak’s art is that you can’t predict what will happen next. In his strange, made-up world, anything can happen, and that’s what makes his cartoons really exciting!

“I just want to make others laugh. Some ideas might need a bit of thought, while others might help people see things in a different way. But mostly, they’re just silly enough to get a laugh and maybe be shared,” the artist said in a previous interview with Bored Panda.

If you’re seeking a good laugh and a touch of the unexpected, Nowak’s cartoons are waiting for you! Don’t forget to also explore our earlier articles (here and here) for even more of Nowak’s creations.

More info: Instagram | nowakdraws.com | Facebook | twitter.com

#1

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#2

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#3

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#4

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#5

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#6

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#7

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#8

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#9

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#10

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#11

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#12

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#13

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#14

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#15

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#16

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#17

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#18

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#19

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#20

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#21

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#22

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#23

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#24

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#25

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#26

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#27

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#28

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#29

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#30

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#31

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#32

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#33

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#34

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#35

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#36

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#37

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#38

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#39

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

#40

&#8220;I Just Want To Make Others Laugh&#8221;: 40 New Single-Panel Comics By Joseph Nowak That Are Sure To Lift Your Spirits

Image source: nowakdraws

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Could We See a “Once Upon a Time in Hollywood” TV Series?
3 min read
Sep, 12, 2019
30 Times Kids Surprised Their Parents With Their Genius Inventions
3 min read
Nov, 12, 2025
“This Is Why When They Ask How Things Are Going, The Only Safe Reply Is ‘Great'”: Woman Shares Toxic Things Her Manager Said When She Was Feeling Burnt Out
3 min read
Nov, 16, 2025
What is the New Series “Deadly Dentists” About?
3 min read
Nov, 27, 2017
51 Wild Animals Captured Being Funny When They Didn’t Know They Were Being Recorded
3 min read
Oct, 22, 2025
This Cat’s Eyes Have A Whole Universe Inside
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.