123 Parenting Posts That Might Make You Chuckle Even If You Don’t Have Kids (September Edition)

Parenting is the ultimate skill marathon, every single time you start to “figure it out,” one’s kids get older, their personalities develop more and you’re back at zero. However, through the magic of the internet, parents can document this journey day by day, which is a great source of advice for other parents and a great source of humor for us.
So we’ve gathered some of the best hilarious and relatable tweets from parents this September, so get comfortable, make sure the kids are in bed, upvote your favorites and be sure to share your own thoughts, experiences and observations in the comments section down below.
#1
Image source: susieespencer
#2
Image source: GashleyMadison
#3
Image source: sweetmomissa
#4
Image source: oneawkwardmom
#5
Image source: allholls
#6
Image source: jrward13
#7
Image source: lisatomic5
#8
Image source: LizerReal
#9
Image source: RodLacroix
#10
Image source: RYGdance
#11
Image source: difficultpatty
#12
Image source: hashtagchelsea
#13
Image source: ginnyhogan_
#14
Image source: deloisivete
#15
Image source: kristabellerina
#16
Image source: sarcasticmommy4
#17
Image source: jojipaints
#18
Image source: SchmuckOnAHorse
#19
Image source: simoncholland
#20
Image source: dexteristwisted
#21
Image source: oneawkwardmom
#22
Image source: mclynne9
#23
Image source: petite_little_lady
#24
Image source: emilykmayy
#25
Image source: jazmynjw
#26
Image source: simoncholland
#27
Image source: deloisivete
#28
Image source: deloisivete
#29
Image source: kristabellerina
#30
Image source: deloisivete
#31
Image source: deloisivete
#32
Image source: IHideFromMyKids
#33
Image source: deloisivete
#34
Image source: OfficeofSteve
#35
Image source: allholls
#36
Image source: oneawkwardmom
#37
Image source: deloisivete
#38
Image source: allholls
#39
Image source: kristabellerina
#40
Image source: difficultpatty
#41
Image source: deloisivete
#42
Image source: allholls
#43
Image source: deloisivete
#44
Image source: duanecia
#45
Image source: not_thenanny
#46
Image source: askannmarierose
#47
Image source: kx.mckenzie
#48
Image source: meganspicey
#49
Image source: elenamertus
#50
Image source: latelygraham
#51
Image source: jewelmelanie
#52
Image source: peytonamelia
#53
Image source: sarcasticmommy4
#54
Image source: michimama75
#55
Image source: kristabellerina
#56
Image source: allholls
#57
Image source: RodLacroix
#58
Image source: kristabellerina
#59
Image source: oneawkwardmom
#60
Image source: kristabellerina
#61
Image source: Mrs_JParker
#62
Image source: ericamorecambe
#63
Image source: deloisivete
#64
Image source: RYGdance
#65
Image source: allholls
#66
Image source: oneawkwardmom
#67
Image source: milifeasdad
#68
Image source: ericamorecambe
#69
Image source: RYGdance
#70
Image source: Camel_Crushin
#71
Image source: oneawkwardmom
#72
Image source: sweetmomissa
#73
Image source: deloisivete
#74
Image source: ddsmidt
#75
Image source: Mrs_JParker
#76
Image source: Mrs_JParker
#77
Image source: deloisivete
#78
Image source: ginnyhogan_
#79
Image source: RYGdance
#80
Image source: sarcasticmommy4
#81
Image source: Mrs_JParker
#82
Image source: emily_tweets
#83
Image source: IHideFromMyKids
#84
Image source: hashtagchelsea
#85
Image source: Mrs_JParker
#86
Image source: iamladyshell
#87
Image source: RYGdance
#88
Image source: deloisivete
#89
Image source: IHideFromMyKids
#90
Image source: kristabellerina
#91
Image source: MichaelVogel1
#92
Image source: deloisivete
#93
Image source: deloisivete
#94
Image source: deloisivete
#95
Image source: deloisivete
#96
Image source: Mrs_JParker
#97
Image source: deloisivete
#98
Image source: deloisivete
#99
Image source: deloisivete
#100
Image source: simoncholland
#101
Image source: oneawkwardmom
#102
Image source: deloisivete
#103
Image source: momoneybookkeeping
#104
Image source: literarygarri
#105
Image source: mom_tho
#106
Image source: RYGdance
#107
Image source: ginnyhogan_
#108
Image source: krisw.reads
#109
Image source: doingwellwithalisha
#110
Image source: gabimoskowitz
#111
Image source: cultivated_lines
#112
Image source: uppity_negress_
#113
Image source: the_savagestitcher
#114
Image source: deloisivete
#115
Image source: deloisivete
#116
Image source: mariana057
#117
Image source: deloisivete
#118
Image source: Dadsaysjokes
#119
Image source: deloisivete
#120
Image source: LurkAtHomeMom
#121
Image source: oneawkwardmom
#122
Image source: kristabellerina
#123
Image source: Camel_Crushin
Follow Us