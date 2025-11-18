Embracing Life’s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

by

Pierre Mortel is a French artist known for his humorous comics that depict the quirks of everyday life, often infused with a touch of absurdity. With over 39,000 followers on Instagram, Pierre has built a loyal audience who enjoys his unique style and storytelling. He started drawing when he was young and eventually developed a character named Sadboy, leading him to create a whole universe called Sad City.

If you enjoy unusual humor and unexpected surprises, you’ll love Pierre’s work. In one of his early posts, he joked that people find his comics funny, even though he claims he’s a very serious guy. Whether he’s serious or not, his comics speak for themselves. Dive into the world of Pierre Mortel and discover the charm of his latest creations!

More info: Instagram | x.com | Facebook | youtube.com | patreon.com | pierremortel.bigcartel.com

#1

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#2

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#3

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#4

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#5

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#6

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#7

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#8

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#9

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#10

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#11

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#12

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#13

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#14

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#15

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#16

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#17

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#18

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#19

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#20

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#21

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#22

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#23

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#24

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#25

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#26

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#27

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#28

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#29

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

#30

Embracing Life&#8217;s Absurdity: 30 New Comics By Pierre Mortel

Image source: pierremortel

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
26 Pencil Portraits That Look Shockingly Real
3 min read
Oct, 18, 2025
Showcasing My Recent Collection Of Jewelry With A Floral Photoshoot
3 min read
Nov, 18, 2025
The Weather Channel Creates A Frightening Demonstration Of Hurricane Florence Using Augmented Reality
3 min read
Nov, 13, 2025
Parents Demand That The Bride Shares The Wedding With Her Sister And Her Toxic Fiancé – She Uninvites Them All
3 min read
Nov, 15, 2025
Did I Discover A New Era Of Photography Even Cuter Than Newborns?
3 min read
Nov, 12, 2025
This IG Page Is Sharing Cursed Memes, And Here Are 56 Of The Best
3 min read
Nov, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.