75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

by

As humans, we should care about the environment. People do that in different ways: some recycle, others bring their own bags to the grocery store, and some go so far as throwing soup on the Mona Lisa. Vegans do their part by adopting a plant-based diet, and, as of 2026, four percent of the U.S. population is vegan, according to Statista.

The vegan lifestyle comes with its own culture and inside jokes, and today we are giving you a selection of memes that celebrate that plant-based lifestyle. Collected from three different meme pages on Instagram, these curated vegan memes are all about the struggles of being vegan, the joys that motivate people to stay vegan, and the irritation that comes with constant questions like “Where do you get your protein from?”

#1

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

#2

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#3

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#4

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#5

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#6

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#7

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#8

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#9

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#10

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#11

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#12

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#13

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#14

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#15

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#16

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#17

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#18

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#19

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#20

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#21

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#22

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#23

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#24

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#25

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#26

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#27

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#28

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#29

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#30

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#31

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#32

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#33

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#34

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#35

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#36

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#37

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#38

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#39

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#40

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#41

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#42

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#43

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#44

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#45

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#46

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#47

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#48

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#49

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#50

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: j_humuss

#51

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#52

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#53

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#54

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#55

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#56

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#57

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#58

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#59

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#60

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#61

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#62

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#63

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#64

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#65

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#66

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#67

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#68

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#69

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#70

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#71

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#72

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#73

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#74

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

#75

75 Hilarious Vegan Memes That May Change The Way You Look At Meat

Image source: vegan.humour

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Woman Finds Suspicious Hair While Cleaning, Horrified, She Starts Investigating
3 min read
Oct, 24, 2025
Five Modern Family Spinoffs That Just Might Work
3 min read
Apr, 9, 2019
23 Oddly Satisfying Soviet-Era Control Rooms
3 min read
Nov, 13, 2025
Kate Middleton’s Bandaged Hand For Late Queen Elizabeth’s Centenary Celebrations Sparks Speculation
3 min read
Apr, 23, 2026
“I Was A Punk”: Angelina Jolie Opens Up About Motherhood And Her Darker Side
3 min read
Nov, 17, 2025
“So Half Of Instagram Was Fake?”: Here Are All the Stars Hit Hard by Instagram’s Bot Cleanup
3 min read
May, 9, 2026