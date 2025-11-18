This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

by

While “texting” used to mean sending SMS messages, the term has been expanded to cover really most messaging services that many of us use on a daily basis. Fortunately, the word “texting” has pretty long legs and still does cover most of the things we might use it for. 

The “Funny Texts” Facebook page is dedicated to both the amusing messages that people have sent and relatable memes in general. So get comfortable as you scroll through, upvote your favorites, and be sure to comment your thoughts below. 

More info: Facebook 

#1

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: itsmeloly_

#2

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: iqra_tweets_

#3

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: aaronadams1997

#4

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: danielmarven

#5

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: meMohinii

#6

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: IntrovertProbss

#7

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: 00prinzessin

#8

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: jayythewave

#9

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: The_Peach_Frog

#10

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: Maxthepapi

#11

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: erichoke

#12

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: soulmatethought

#13

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: vanessaherl

#14

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: mankersss

#15

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: Noorthevirgo

#16

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: jayythewave

#17

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#18

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: brown__hijabii

#19

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#20

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: aj_father_woo

#21

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#22

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: Pat_Lenz

#23

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: AbbyHasIssues

#24

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: omgrelatabIe

#25

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: tumbalicious05

#26

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: emma_s_cole

#27

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#28

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: clur19

#29

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#30

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: kelllicopter

#31

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#32

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: Y2SHAF

#33

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: thecakeduo

#34

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#35

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: brilampert

#36

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: itsmontyj

#37

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: bttm4burrow

#38

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: sylveeya01

#39

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: matchu_chutrain

#40

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#41

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: rronnilynn

#42

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: _badassiee

#43

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: _dominiqued__

#44

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: introverts007

#45

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: heyitsnemo_

#46

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: chiknara4

#47

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: MrJamesCosgrove

#48

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: funnytextsss

#49

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: AmrinderSekhon7

#50

This Page Shares Hilarious Posts And Texts, Here Are The 50 Best Ones

Image source: piercegramm1

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Guy Tells An Artist About His Cancer Treatment, And His Response Is Making People Cry
3 min read
Nov, 13, 2025
The Good Wife: Our 5 Favorite Recurring Characters
3 min read
Mar, 14, 2016
10 Things You Didn’t Know About Nostalgia Critic
3 min read
Dec, 14, 2018
6 Hilariously Awkward Comics That Every Sad Person Will Relate To
3 min read
Nov, 11, 2025
MIL With “She Took My Son Away” Issues Gets A Taste Of Her Own Medicine After Not Inviting Her Son And DIL On Vacation
3 min read
Nov, 16, 2025
The Following 2.13 Review: “The Reaping”
3 min read
Apr, 15, 2014
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.