30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

by

The internet seems to love the creators who are not afraid to be honest and real in their content. Most of us experience similar hilarious struggles in our daily lives, so it’s fun to feel connected in that way to someone who is posting art about it. Those who are raising children might find the comics of Inna Sacali to be especially relatable and entertaining.

“My baby inspires me every day for new comics. All the ideas I take from real life. They’re honest because they actually reflect my emotions and feelings, or describe some funny situations that happened to me,” the artist told Bored Panda in our previous post about her work. Scroll down to see the newest additions to Inna’s collection of fun comics.

More info: Instagram

#1

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#2

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#3

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#4

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#5

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#6

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#7

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#8

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#9

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#10

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#11

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#12

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#13

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#14

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#15

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#16

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#17

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#18

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#19

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#20

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#21

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#22

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#23

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#24

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#25

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#26

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#27

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#28

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#29

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

#30

30 Comics By This Artist That Show The Funny Struggles Of Parenthood (New Pics)

Image source: Inna Sacali

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Think You’re Smart?”: Prove It With This 30-Question General Knowledge Quiz
3 min read
Oct, 2, 2025
The Five Best Moments From Amazon Studio’s Night Sky Series Trailer
3 min read
May, 2, 2022
German Digital Artist Turns Black Cats Into Mysterious Travelers In Vast Colorful Landscapes (70 Pics)
3 min read
Oct, 3, 2025
Hijab Disney: Woman Uses Her Hijab To Turn Herself Into Disney Princesses
3 min read
Nov, 11, 2025
Teenager Tells Mom The “Free Nanny” Gig Is Over, Demands Cash For Watching Her Boyfriend’s Kids
3 min read
Nov, 6, 2025
Hey Pandas, What Is Something No One Outside Your Country Knows About Your Country? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.