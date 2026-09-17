39 New Hilarious Comics By Jess Rae See The Funny Side Of Relationships, Parenthood, And Everyday Life

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Jess Rae, the Australian artist behind ‘Doodley Squat Comics,’ finds plenty of humor in the everyday situations that come with being a woman, mom, and partner, turning ordinary moments into witty and relatable illustrations.

The cartoonist’s simple, almost childlike drawing style is part of what makes her series so charming. Rather than focusing on making every drawing perfect, she puts the emphasis on the situations and jokes, often drawing directly from her daily life.

Today, we’ve selected some of Jess’s funniest and most recent comics. Scroll down and see how many of these situations feel surprisingly familiar!

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#1

39 New Hilarious Comics By Jess Rae See The Funny Side Of Relationships, Parenthood, And Everyday Life

Image source: doodleysquatcomics

Jess started making comics after getting tired of the text-heavy Facebook feed and deciding to draw the things happening around her instead. Eventually, those doodles on her phone grew into a comic series she’s been creating for almost a decade, with her style and tools evolving along the way.

The artist touches on universal topics like parenting, relationships, and the everyday moments many of us experience but rarely talk about. Jess has a knack for finding humor in the familiar.

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Patrick Penrose
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