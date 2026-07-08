35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

by

Apparently, the average 4-year-old laughs around 300 times a day, while the average 40-year-old manages only four. It’s a statistic that gets passed around the internet a lot, and whether it’s completely true is hard to say. Still, one thing is certain: most of us could probably use a few more reasons to laugh.

So today, we’re helping with that. We gathered some funny posts from the Instagram page Roast that may earn at least a few chuckles. Scroll down and enjoy.

#1

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

#2

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: wyaspida

#3

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast, Library of Congress/Balthazar Korab

#4

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#5

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: jesusdiedin95

#6

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#7

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: jennyissme

#8

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#9

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: _6signxxx

#10

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: ratsnotagain

#11

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#12

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#13

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#14

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#15

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#16

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: KylePlantEmoji

#17

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#18

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#19

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#20

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: Whotfismick

#21

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#22

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#23

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#24

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: kirawontmiss

#25

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#26

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: msgr0ve

#27

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: papiwontmiss

#28

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: JoestarJokic

#29

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#30

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: gloccnem

#31

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#32

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#33

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#34

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

#35

35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Image source: roast

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Create Fairytale Mirrors (16 Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
Wordle #1782: Hints & Answer (May 6, 2026)
3 min read
May, 13, 2026
Teen Track Star Disqualified For Striking Opponent With Baton Speaks Out
3 min read
Nov, 19, 2025
Woman Humiliates Racist Coworker: “Everyone Got Uncomfortable”
3 min read
Nov, 18, 2025
“It’s Gross”: Jimmy Fallon Faces Backlash After “Misgendering” Actress Hunter Schafer In Interview
3 min read
Nov, 17, 2025
Navigating Life Through Doodles
3 min read
Nov, 12, 2025