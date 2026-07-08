35 Hilarious Memes And Roasts That You Might Not Have Been Prepared For Today

Apparently, the average 4-year-old laughs around 300 times a day, while the average 40-year-old manages only four. It’s a statistic that gets passed around the internet a lot, and whether it’s completely true is hard to say. Still, one thing is certain: most of us could probably use a few more reasons to laugh.
So today, we’re helping with that. We gathered some funny posts from the Instagram page Roast that may earn at least a few chuckles. Scroll down and enjoy.
#1
Image source: roast
#2
Image source: wyaspida
#3
Image source: roast, Library of Congress/Balthazar Korab
#4
Image source: roast
#5
Image source: jesusdiedin95
#6
Image source: roast
#7
Image source: jennyissme
#8
Image source: roast
#9
Image source: _6signxxx
#10
Image source: ratsnotagain
#11
Image source: roast
#12
Image source: roast
#13
Image source: roast
#14
Image source: roast
#15
Image source: roast
#16
Image source: KylePlantEmoji
#17
Image source: roast
#18
Image source: roast
#19
Image source: roast
#20
Image source: Whotfismick
#21
Image source: roast
#22
Image source: roast
#23
Image source: roast
#24
Image source: kirawontmiss
#25
Image source: roast
#26
Image source: msgr0ve
#27
Image source: papiwontmiss
#28
Image source: JoestarJokic
#29
Image source: roast
#30
Image source: gloccnem
#31
Image source: roast
#32
Image source: roast
#33
Image source: roast
#34
Image source: roast
#35
Image source: roast
Follow Us