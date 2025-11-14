70 Of The Funniest Stories Told By This Artist Using Just A Single Frame And One Sentence (New Pics)

Writer and cartoonist Charlie Hankin is one of those artists who can distill an entire human condition into a single, deceptively simple drawing. His one-frame comics balance sharp humor with quiet existential weight, turning everyday moments into tiny philosophical puzzles.
Instead of giving readers clean answers, Hankin invites them into the ambiguity, leaving space to interpret, question, and connect the dots themselves. It’s this blend of wit, minimalism, and emotional precision that makes his work feel both instantly relatable and endlessly re-readable — the kind of art you come back to because it reveals something new each time.
More info: Instagram | youtube.com
