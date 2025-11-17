50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

by

Sometimes all we need is a good laugh to make our problems feel less heavy. And that’s where humor comes in, making us smile and forget about our troubles, even if just for a little while.

If you’re looking to add some joy to your day, you’ve come to the right place because Mark Parisi is back on Bored Panda with his “Off The Mark” cartoons! These comics are filled with good-hearted humor and clever observations that will surely bring a smile to your face.

“I’ve wanted to cartoon since I could hold a crayon. I was inspired by Charles Schulz and MAD Magazine, but it wasn’t until Gary Larson came along that I realized the type of comics I should be doing. Now I’m inspired by everything that happens in life, from pets to pop culture to pandemics,” the artist shared in a previous interview with Bored Panda.

Scroll down for some giggles!

More info: Instagram | offthemark.com | Facebook | patreon.com

#1

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#2

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#3

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#4

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#5

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#6

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#7

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#8

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#9

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#10

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#11

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#12

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#13

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#14

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#15

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#16

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#17

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#18

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#19

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#20

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#21

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#22

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#23

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#24

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#25

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#26

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#27

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#28

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#29

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#30

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#31

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#32

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#33

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#34

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#35

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#36

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#37

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#38

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#39

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#40

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#41

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#42

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#43

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#44

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#45

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#46

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#47

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#48

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#49

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

#50

50 New Comics By The Legendary Mark Parisi That Might Bring A Smile To Your Face

Image source: mark_parisi_otm

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Turned Pop Artists Into Religious Icons, Do You Recognize Them?
3 min read
Nov, 13, 2025
People Are Just Learning That Some Owls Sleep With Their Faces Down And Here Are 26 Pics
3 min read
Nov, 14, 2025
Why You Need to Watch The First 48: Blood Money
3 min read
Jul, 14, 2017
40 Epic Stair Design Fails That May Result In Some Serious Injuries
3 min read
Nov, 13, 2025
We Filmed A Wild Fox Visiting His Cat Friend
3 min read
Nov, 16, 2025
If Things Could Talk This Is What They Would Say (My 25 New Illustrations)
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.