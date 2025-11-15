35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

by

In case you’ve never heard of it, Depop is a fashion marketplace app where you can discover unique items. Not only the ultimate place to exchange pre-loved clothes, but also the source of unimaginably comical buyer-seller interactions. And since the majority of its active users are Gen Zers who are trying to sell used garments and earn some easy money, there’s bound to be some drama.

Enter Depop drama, an Instagram account that shares outrageous stories submitted by anonymous Depop users. From less than honest product descriptions and lies about late deliveries to unbelievable attempts to sell stuff like Harry Potter’s invisible cloak—this account shows it all.

If you’re curious about these stories, just grab a bucket of popcorn and keep on scrolling! Bored Panda has collected a bouquet of the most ridiculous posts for you to see.

#1

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#2

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#3

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#4

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#5

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#6

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#7

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#8

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#9

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#10

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#11

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#12

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#13

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#14

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#15

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#16

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#17

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#18

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#19

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#20

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#21

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#22

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#23

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#24

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#25

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#26

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#27

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#28

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#29

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#30

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#31

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#32

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#33

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#34

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

#35

35 Of The Wildest Moments People Had When Trying To Sell Or Buy Stuff On The ‘Depop’ App

Image source: depopdrama

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Three New Ways to Stream Game of Thrones This Season
3 min read
Jul, 16, 2017
10 Things You Didn’t Know about “Domino Masters”
3 min read
Mar, 20, 2022
I’m An Amateur Photographer Who Is Just Learning, And Here Are Some Of My Photos
3 min read
Nov, 12, 2025
Life Size Stippling Of “Eden’s Apple”
3 min read
Nov, 12, 2025
I Developed My Own Editing Style That Makes The World Look Magical (49 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
How To Make A Fire Snake With Just Sugar And Baking Soda
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.